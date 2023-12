Régimen usa a niños en acto de “reafirmación revolucionaria" frente a casa de activista Diasniurka Salcedo

El régimen cubano continúa hostigando a la activista por los derechos humanos Diasniurka Salcedo Verdecia, y este sábado usó a niños en un acto de “reafirmación revolucionaria” frente a su casa, en la provincia de Artemisa.

“Cuando tú piensas que lo viste todo no, no!! La dictadura con el fin de quererme hacer entender (que) los niños son felices, pues bueno ahí están en la entrada de la finca intentando hacer una actividad con carteles revolucionarios, y brincando y saltando. Mi pregunta, tendrán merienda al terminar???? Bueno los míos hoy tendrán su propia actividad y no precisamente revolucionaria”, escribió la activista en Facebook, con imágenes del hecho.

Captura de Facebook/Diasniurka Salcedo Verdecia

En los videos se ve a menores con carteles alegóricos a la revolución, bailando y saltando, con el supuesto fin de demostrar que son felices en Cuba -como enarbola una vieja y gastada consigna del castrismo-, pese a las dificultades y penurias que a diario sufren los niños en el país por la carencia de alimentos, ropa y atención médica satisfactoria.

Precisamente, la activista ha desarrollado en el último año un incansable trabajo humanitario en favor de personas vulnerables, como niños enfermos, madres y familias enteras que viven sumidas en la pobreza y desatendidas completamente por el gobierno.

Hace apenas una semana, lideró un plantón de madres frente a la sede del Ministerio de Salud Pública en La Habana exigiendo la atención médica que necesitan sus hijos.

Aun siendo madre, Salcedo se ha mantenido firme en la denuncia contra los abusos, la represión y violencia del régimen contra opositores y activistas, razón por la cual ha sido perseguida, arrestada, presionada, e incluso, agredida por represores del régimen.