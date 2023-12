Realidad detrás de la historia de "amor" viral de los cubanos Lázaro y Yarelis

Una presunta "historia de amor" se ha vuelto viral en las redes sociales de los cubanos, generando risas, memes, música, retos y hasta duras críticas porque no todo es tan lindo como parece.

Los protagonistas de este triángulo amoroso que acapara la atención de los cubanos, son Yarelis Lugo, su esposo Raciel González y el ciudadano Lázaro Pérez.

Lázaro es conductor de bicitaxi, vive en Caimito y mantuvo una presunta relación amorosa extramatrimonial con Yarelis.

Los amantes vivieron un vínculo que duró cerca de 9 días. Gritaron su pasión a los cuatro vientos en Facebook.

Todo marchaba en un idilio entre ellos, demostrado con videos de besos y abrazos, hasta que la mujer decidió retomar su matrimonio de 12 años y dejó al taxista para volver con Raciel.

Facebook Raciel González

En un video publicado en Facebook, Lázaro se preguntaba cómo Yarelis lo había dejado, cómo pudo renunciar a la relación de pasión que tenían y confesó que hubo una discusión de pareja con un acto violento, en el que la mujer terminó con un ojo inflamado por un puñetazo.

"Ya me enteré de que volviste con él. ¿Por qué lo hiciste Yarelis? ¿En qué yo te fallé mi hija? Errores comete todo el mundo Yarelis. Yo sé que te gusto. ¿Por qué no podemos ser felices, a ver, dime?", preguntó el conductor de bicitaxi a su amada.

Facebook Lázaro Pérez

Lázaro insiste en su amor por Yarelis y sabiéndose viral en las redes sociales no ha dudado ni un minuto en proclamarlo con fuerza, asegurando incluso que se tatuará el nombre de esa mujer en su piel.

"Yarelis, amor, me dejaste con el corazón herido pero sabes algo, ninguna mujer en este mundo va a ocupar tu lugar. Te amo, eres lo único que necesito y quiero para mi vida. Perdóname por todo lo que hemos pasado, de verdad quisiera que algún día volvieras. No quiero a nadie más, que lo sepa el mundo. No me importa ni me interesa nadie. Solo me interesas tú. Recuerda el tatuaje va, porque va", dijo Lázaro.

Sin embargo, sus declaraciones de amor han desatado la alarma entre muchas personas por el miedo a un ataque que deje un desenlace trágico en esta historia.

Lázaro usó las redes sociales también para tranquilizar a la familia de su exnovia y hasta a Raciel a quien le pidió que cuide de Yarelis.

"Para que sepa toda esa gente, yo nunca le voy a hacer daño a Yarelis. Ella fue muy especial para mí, tuvimos buenos momentos juntos y malos también. Uno aprende de las lecciones así que esto va para toda tu familia Yarelis, no te preocupes amor, yo nunca te voy a hacer nada, porque el día que lo haga dejo de amarte y de quererte", dijo Lázaro.

En su mensaje dejó palabras para la hermana de Yarelis, pidiéndole que mantenga la calma y asegurándole que él es una persona buena.

"Tu hermana se puede quedar tranquila y tu hermano también. Raciel hazla muy feliz y ojalá podamos ser buenos amigos. Dejemos el rencor a un lado", dijo el ciclista.

El video en que estaba la referencia a la pelea fue retirado de las redes sociales de Lázaro, pero eso no evitó que se volviera viral.

Los cubanos desataron una ola de memes, chistes y hasta serias denuncias por la connotación que tiene bromear con un asunto tan complejo, en un país donde la violencia de género se ha cobrado en 2023 la vida de 80 mujeres.

Reacciones de humor a la historia de Lázaro y Yarelis

Esta "historia de amor y traición", al más puro estilo de telenovela cubana, se ha convertido en material valioso para muchos humoristas.

La pasión de Yarelis y Lázaro ha sido una válvula de escape en medio de las tensiones que vive el país, por la inflación, la carencia de alimentos y el aumento de la pobreza.

De los tres personajes, Lázaro, con su "defensa del amor" se ha convertido paradójicamente en la figura más mediática.

Al dueño del bicitaxi le han dedicado mensajes de apoyo, caricaturas y hasta canciones de reguetón.

El reguetonero Wow Popy sacó a la luz su tema "Dime por qué lo hiciste Yarelis", inspirado en esta historia. Lanzó un reto con la canción y ha recibido más de mil comentarios y decenas de videos usando el tema musical.

También desde el perfil de Barbaton Cuban dedicaron un video a Lázaro y Yarelis. Estas canciones tienen un denominador común, usan la voz del ciclista.

Lázaro y Yarelis, sin imaginarlo, se han vuelto muy populares entre los cubanos. Lo que a muchos artistas les cuesta trabajo y tiempo lograr, estos jóvenes amantes lo han alcanzado en un abrir y cerrar de ojos.