Latina comparte cómo ahorra en Estados Unidos: "Me pueden decir tacaña, pero puedo hacerlo yo misma"

Una latina ha causado sensación en TikTok al compartir un video en el que explica qué se rehúsa a gastar dinero en ciertos servicios de belleza en Estados Unidos.

Después de ocho años viviendo en el país, la joven venezolana (que se identifica con el usuario @ormarystsui) detalla cómo ha aprendido a realizar por sí misma diversos tratamientos estéticos, ahorrando significativas sumas de dinero.

En su video, comienza explicando el alto costo de los tratamientos capilares: "Primero el cabello, es demasiado costoso. Hacerte mechas son 400, dependiendo del largo que tengas, y si te lo quieres cortar de 50 a 60 dólares. Así que aprendí a hacérmelo todo sola. Ir a la peluquería no es una opción".

La joven también menciona que tampoco se realiza las pestañas y las cejas en salones de belleza. "Las extensiones de pestañas son entre 80 y 100 dólares, así que me las compro y me las hago yo", comenta. En cuanto a las cejas, ha encontrado una solución creativa y económica: "Las cejas también me las hago yo con tinte para barba de hombres".

Otro aspecto que aborda son las uñas, que también representan un gasto considerable. "Son entre 80 y 100 dólares. Aprendí también a hacérmelas. Me pueden decir tacaña, pero puedo hacerlo yo misma", afirma con seguridad.

Lejos de preocuparse por las críticas, la joven se muestra orgullosa de su habilidad para manejar su propia rutina de belleza. "No me importa si me critican, pero soy mi propio salón de belleza", concluye.

A raíz de este video, muchas han compartido sus propias experiencias realizándose tratamientos de belleza a sí mismas. "Ay Dios... y yo pensé que era la única. Me sentía tacaña, pero es caro", "Yo también hago lo mismo porque de verdad es muy caro", "Literal yo soy así!!! Lo único que no logro dominar es arreglarme las manos y pies pero en si solo pago por las manos cuando es algo super importante del resto todo yo" o "Totalmente identificada".