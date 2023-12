Ozuna cuenta las diferencias que tuvo con Karol G: "Se molestó conmigo y no me habla"

Una de las canciones más esperadas por los fans de Ozuna es el remix de "Hey Mor", una canción que estaba planeado que saliera a finales de 2022 con la participación de Karol G, además de Feid, quien canta en la versión original. Sin embargo, pese a los adelantos que ofreció el Negrito de Ojos Claros del tema, nunca vio la luz, y ahora sabemos la razón...

Durante un directo de Instagram, el artista puertorriqueño respondió al interrogante de muchos de sus fans.

"Nunca va a salir. Karol G me regañó porque subí un preview y me sentí regañado. Lloré, sufrí y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo", comenzó explicando Ozuna.

"Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía y subí un preview. Creo que eso no le gustó, se molestó conmigo, no me habla", comentó a sus seguidores.

Las palabras del intérprete de "Taki taki" están dando la vuelta al mundo a la vez que la artista celebra el triunfo de sus históricos conciertos en Medellín.

Los usuarios tampoco se han quedado indiferentes ante las declaraciones del cantante puertorriqueño.

Mientras que algunos apoyan la decisión de la Bichota de no continuar con el lanzamiento del remix de "Hey mor", otros la criticaron por estar "agrandada".

"Está a un nivel fuerte ella y eso le da el derecho a ser reservada con su profesión y si se hace un acuerdo de confidencialidad, es tu palabra la que falla", "Se le subió la fama a la cabeza a la títere", "Se le están subiendo los premios" o "La Bichota siempre de agrandada", dijeron algunos cibernautas en los comentarios. Y tú, ¿Qué opinas?