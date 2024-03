Ozuna recoge a una señora que caminaba cargada con bolsas por la calle: "Ella no se imagina quién la está llevando a su casa"

Ozuna tuvo un precioso gesto con una señora que caminaba con bolsas hacia su casa. Un bonito detalle que compartió en sus redes sociales y no tardó en viralizarse en todas las plataformas.

El cantante puertorriqueño conducía su auto cuando se encontró con una mujer caminando por la calle cargada con bolsas con comida y la recogió para acercarla a su casa. Sin embargo, la sorpresa fue que la señora no sabía quién era el Negrito de Ojos Claros.

"Me encontré una amiga bien especial, que estaba caminando hasta su casa. La vi con unas bolsas y le dije 'venga'. Ella no se imagina quién la está llevando a su casa. Ella no sabe quién la está llevando a su casa", comentó el intérprete de "Taki Taki" en su perfil de Instagram, donde dejó colgado el vídeo en la sección de historias.

"Mándenle saludos y bendiciones a esta señora se merece lo mejor del mundo, estaba luchando caminando con una comidita. Yo la rescaté. Ella no sabe quién la está llevando así que luego se lo explican en las redes sociales", agregó el famoso reguetonero, al que vemos conduciendo su auto con la mujer al lado.