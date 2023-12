Santa Claus cubano complace a niña en Hialeah y conquista las redes: "Olvídate de eso"

No cabe duda de que al cubano no se le resiste ningún trabajo y que siempre está dispuesto a adoptar cualquier rol no importa en la época del año que sea.

Así ha quedado comprobado en un vídeo que ha comenzado a circular por las redes sociales y que ha sacado más de una sonrisa a todo aquel que lo ha visto. Se trata de un cubano que se ha disfrazado de Santa Claus en la ciudad de Hialeah, Florida para avivar la ilusión de los niños por estas fechas navideñas.

En el audiovisual se puede ver al cubano enfundado en su traje rojo y sentado en un trono en lo que parece ser un parque, mientras que una niña le dice en inglés lo que le gustaría que le trajese de regalo.

Sin embargo, todo parece indicar que el cubano no entiende lo que le dice la niña y pregunta "¿qué es lo que quiere?" al adulto que la acompaña, a lo que ésta responde "cookie toy".

"¿Ah, un cookie toy? Ah olvídate de eso ¿Eso cabe en una caja?, entonces yo te lo traigo", le dice el señor al más puro estilo cubano. Luego añadió, "Olvídate de eso. Te tienes que portar bien. Ya, no hay problema".

El vídeo ha despertado todo tipo de comentarios jocosos entre los internautas, quienes han hecho especial alusión al acento y a los gestos del cubano disfrazado.

"¿Y este Santa, vino por frontera o con parole?", "Asere, yo no sabía que Santa era cubano", "Esto es muy loco", "Me encanta, es que no puedo parar de reírme", "Este Santa todavía está con los remos al hombro y con tremenda guapería" o "Ay Dios, este Santa sí que me cae bien, no he visto cosa igual", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.