Haydée Milanés sobre concierto que dedicará a Pablo: "Voy a cantar las canciones más hermosas de mi padre"

El próximo 15 de diciembre Haydée Milanés dedicará a su padre Pablo Milanés un concierto en Flamingo Theater Bar de Miami.

En entrevista con CiberCuba la cantante cubana recordó que está muy reciente el primer aniversario de la partida de su padre y justamente “la mejor manera que tengo de agradecerle y recordarlo, es cantar sus canciones y compartirlas con ese público”.

Desde el nombre escogido para esta presentación, las canciones que interpretará, hasta los artistas invitados, todo será un homenaje al hombre que le enseñó el amor por la música.

“Para Vivir” es el nombre del concierto, justamente como una de las canciones más conocidas de Pablo. ¿Tiene esta algún significado especial para Haydée?

"Es una de las canciones más bellas de mi padre y una de las que más el público pedía para cantarla junto a él. Hay una historia muy interesante y es que el primer arreglo instrumental de esta canción lo hizo el gran pianista Emiliano Salvador, y después de más de 50 años, es prácticamente imposible separar `Para vivir´ de los primeros compases de su primer arreglo. `Para vivir´ es además un título muy sugerente que me encantó para esta ocasión".

Muchos pensarán que no hay mejor manera de recordar a Pablo que interpretando sus canciones. ¿Es para Haydée un reto doble, como hija y como artista?

"Siempre es un reto cantar las canciones de mi padre. Son canciones muy difíciles todas, de un gran lirismo y de una gran complejidad musical. Creo que son canciones que para cualquier intérprete significan un reto. Son canciones que además llevan el estilo del feeling impregnado y por ello no permiten mentir; si no las sientes, mejor no las cantes".

¿Cantar en Miami y además en un concierto dedicado a Pablo es una manera de estar cerca de Cuba y su público?

"Siempre he sentido que Miami es una parte de Cuba. Aquí hay muchos cubanos y por esa razón, también hay mucha gente que ha escuchado a mi padre, que ha crecido con su música y la conocen muy bien. Por supuesto que es un hecho muy bello, donde estén los cubanos, está Cuba y su música, su cultura y todo lo que somos".

Sobre los detalles de lo que el público podrá disfrutar este 15 de diciembre Haydée adelantó: “Voy a cantar las canciones más hermosas de mi padre, las que nos erizan la piel, y las que podremos cantar todos juntos”.

“Tendré unos invitados muy especiales, los que me llenan de alegría y honor, mis queridos amigos Pancho Céspedes, Kelvis Ochoa y Albita Rodríguez, con los que estaré interpretando algunas de esas bellas canciones y más. Tengo que decir, como decía mi padre que `el que pida más es un goloso´. ¡Yo los invito con todo el cariño del mundo y les prometo una noche inolvidable, de mucho amor y disfrute!”, aseguró la artista.