Néstor Jiménez Jr. arremete contra El Micha: "Es patético"

El joven actor Néstor Jiménez Jr. calificó de patéticas las recientes declaraciones del reguetonero El Micha, quien afirmó que Cuba está mejor que antes, a pesar de que el 88% de los cubanos vive en pobreza extrema, un 13% más que en 2022.

El Micha regresó de una visita a la isla esta semana y aseguró que "Cuba actualmente está mejor en algunos aspectos que hace unos años atrás" porque "en Cuba nunca habían entrado carros. En Cuba hasta ayer todos los carros era americanos del 59’. En Cuba hasta ayer ningún cubano tenía negocios como lo veo ahora".

Para Jiménez Jr. estas declaraciones son indignantes, así como las críticas del músico al exilio de Miami.

"Es indignante, porque esa persona patética vive aquí gracias a ese exilio que él dice que está muerto, cuando muerta está su carrera antes de llegar aquí. Y siempre se ha agarrado de este tipo de cosas porque ya lo hizo a favor del exilio hace tiempo atrás y como ahora está en decadencia vuelve a hacerlo del otro lado. Es patético", aseguró el actor durante el programa "La Mesa Nostra" de América TeVé.

Explicó que El Micha va a Cuba, y ve prosperidad porque se reúne con un "grupúsculo con el que hace ceremonias religiosas y recibe cosas allí"; pero aclara que "esos que tienen los carros modernos de los que [El Micha] habla, son una mafia".

"Es por eso que ellos tienen acceso a mipymes, a carros, pero es un grupúsculo, no es Cuba, no es la Cuba tuya, la mía, la de los cubanos", criticó Jiménez, quien coincide con que "no puedes medir la prosperidad del país porque haya carros modernos", como aseguró otro invitado al programa.

Néstor Jiménez Jr. salió de Cuba hace más de 11 años, y aunque su primer destino fue Canadá, más tarde llegó a Miami para desarrollar su carrera. Dijo entonces que "Cuba es una prisión absoluta, con un sistema que te oprime y no te permite desarrollarte en ningún aspecto".

Actualmente el porcentaje de cubanos que vive bajo el umbral de la pobreza se sitúa ya en el 88%, 11 puntos más que en 2022.

Según el informe anual sobre el estado de los derechos sociales en Cuba que elabora el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, el porcentaje es la suma de quienes considera que tiene problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir (62%) y quienes dicen tener lo suficiente para ello, pero no para comprar algo extra (26%).

En 2022, los dos grupos ya alcanzaban la preocupante cifra del 75%.

Pero hay un dato aún peor, y es que, atendiendo exclusivamente a los ingresos por hogar, poco más de un 2% de la población cubana se libra de la pobreza.