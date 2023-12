El Micha asegura que Cuba hoy está mejor: "Nunca habían entrado carros, hasta ayer ningún cubano tenía negocios"

En medio de las constantes críticas que sigue recibiendo El Micha por sus posturas respecto a su país natal, el reguetonero acaba de soltar otra bomba, y es que a su juicio Cuba actualmente está mejor en algunos aspectos que hace unos años atrás.

“Cuba está mala, siempre ha estado mala desde que yo tengo uso de razón. Pero cuatro programas atacando a los artistas no van a arreglar la situación de Cuba. Y estando fuera de Cuba me di cuenta de algo, el cambio de Cuba tiene que ser desde adentro, desde afuera tú no puedes estar diciendo que los vas a cambiar”, aseveró el artista en una reciente entrevista para el canal de YouTube Farándula 305.

“Yo veo que silenciosamente y a la manera de todos los negocitos que hay aquí y allá las cosas están cambiando (…) Pienso que sí está cambiando, cuando yo me fui no era así como está ahora. Yo viví el Periodo Especial en Cuba, yo viví hasta ayer en Cuba. Desde que yo tengo uso de razón Cuba estaba peor que como yo lo veo ahora”, insistió el cantante.

Los argumentos de El Micha para respaldar esta afirmación se basan en que “en Cuba nunca habían entrado carros. En Cuba hasta ayer todos los carros era americanos del 59’. En Cuba hasta ayer ningún cubano tenía negocios como lo veo ahora”.

“En Cuba a lo mejor quitaron ahora la leche de los niños, quitaron, no sé (el huevo dice una de las presentadoras del programa), ya está bien, pero yo viví etapas en Cuba que sí no había huevo de ninguna manera”, dijo el reguetonero y acto seguido enumeró los trabajos que pasó en la isla para comprar aceite, luz brillante, momentos en los que no había “flautas de pan de diez pesos”, en los que tuvo que comer “claria de la presa” o no pudo ir a un restaurante.

“Yo viví etapas en Cuba en que no estaba llena de motos eléctricas y de gente haciendo negocios y cubanos llenos de maletas por ahí pa’ allá, que antes un cubano ir a Cuba era candela de aquí de Miami”, recordó El Micha.

El reguetonero enfatizó en que para él ahora está mejor porque compara con los tiempos que le tocó vivir en su país: “Cuba siempre ha estado mala, el cubano siempre ha pasado por miles de vicisitudes y miles de necesidades”.

Durante la entrevista El Micha se negó a ponerse una gorra con el letrero “Díaz-Canel singao”, dijo que fue a Cuba hace poco y que seguirá viajando a su país porque es cubano, y que justamente para aquellos que a través de las redes critican a los artistas sin saber lo que pasa en sus vidas es que sacó su reciente tema con Lenier Mesa “Pa los Haters”.

Para El Micha es decisión de cada artista si quieren, o no, pronunciarse en contra de la dictadura cubana: “La política para mí es una vieja sin dientes y un descaro (…) Aquí hay más comunismo que allí porque el que no piense como ellos es arriba de él, boicoteándote conciertos, tu carrera de mil años quieren tirártela por el piso”.