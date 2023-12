Régimen amenaza a la activista Diasniurka Salcedo con quitarle a sus hijos

Diasniurka Salcedo Verdecia denunció que la Seguridad del Estado la amenaza con quitarle a sus niños, desde que hizo una protesta frente al Ministerio de Salud Pública exponiendo el colapso que hay en los hospitales cubanos.

"Después del plante mío con las madres, la dictadura ha inventado de todo en las redes con sus campañas de descrédito y como no les funcionó vienen a decirme que me van a quitar los niños porque soy una mala influencia", dijo Diasniurka en Facebook.

La activista explicó que recibió la amenaza desde una "una comisión del CDR, la FMC, Trabajo Social". Advirtió a las instituciones cubanas que sus hijos no se tocan.

"Jueguen y verán lo que es una madre pelear por sus hijos. ¡Intenten! No me importa el Código de la Familia. Mis hijos son felices y no mienten, conocen la libertad y les sobra amor. ¡Eso que ustedes no conocen! Paren los procesos de mis hijos como ustedes dicen que harán, y verán de lo que soy capaz", dijo la activista.

Explicó que no parará de apoyar a las madres que están pidiendo ayuda porque viven en situación vulnerable en Cuba.

"Mucho menos voy a hacer silencio a cambio de mis hijos. ¿Saben por qué? Precisamente mi lucha es por su futuro, por su libertad. Ya tuve que alejar a mi hijo mayor a 90 millas de mí. No permitiré un abuso más", aseguró la activista cubana.

En noviembre Diasniurka se plantó frente al MINSAP junto a un grupo de madres cuyos hijos son pacientes de patologías graves y tienen problemas para conseguir los medicamentos o recibir atención especializada.

Algunos de esos casos requieren cirugías y seguimiento oncológico pero el gobierno no garantiza en los hospitales los insumos médicos que se requieren para mejorar la calidad de vida de los niños.

Antes y después de la protesta pacífica, la activista ha recibido presiones para que abandone su lucha, amenazas, citaciones policiales y la más reciente intenta tocar la fibra que más duele, su amor por los niños y su lucha por que esos pequeños tengan un futuro mejor.