Denuncian mala atención en restaurantes cubanos de Miami: "No hay uno donde te traten bien"

Una familia radicada en Estados Unidos se quejó de la calidad del servicio en los restaurantes cubanos en ese país y afirmó que "no hay uno donde te traten bien".

En su cuenta de TikTok "Diane_Life" cuenta su experiencia cuando intentó comerse uno de los famosos sandwich cubanos del sur de Florida, y concluyó que estaba a punto de "no ir a ningún restaurante cubano aquí en Estados Unidos, porque no hay un lugar cubano donde te traten bien. Qué trabajo le cuesta a las personas tratarte bien", enfatizó.

Cuenta que es una amante ferviente de la comida de la isla y se desvió 20 millas de su camino porque quería un sándwich cubano. Llegó a un restaurante a las 10:51 minutos; pero cuando preguntó por el menú del desayuno le dijeron que no estaba disponible porque a las 11:30 am comenzaba el horario de almuerzo.

Sin embargo, una familia estadounidense se sentó en la mesa de al lado a las 11:01 am y otra mesera le entregó el menú de almuerzo.

Cuando la familia cubana le preguntó por qué, la mesera dijo que el restaurante abría para el horario de almuerzo a las 11:00, no a las 11:30 como le habían informado anteriormente.

Aunque el jugo que la familia pidió y el sándwich cubano "estaban buenos", la mujer se queja de la falta de coordinación de estos establecimientos.

"Me van a hacer que to deje de ir a los restaurantes cubanos porque me hacen sentir en Cuba nuevamente. El ambiente, las cosas en las que están, eso incluye el trato, coño", lamentó.

Al respecto, indicó que estos restaurantes te completan la experiencia y te hacen sentir en la Cuba de la que quisieron escapar, donde no hay cultura del servicio al cliente, ni ambición, ni ánimo de competitividad.

Recientemente otro cubano residente en Hialeah aseguró que no encuentra buenos servicios como cliente en su comunidad y debe ir a disfrutar de negocios de otros emigrantes establecidos en Florida.

El video con la queja fue compartido en el perfil de Instagram de Leo Brito. En sus declaraciones esta persona asegura que el servicio que ofrecen los restaurantes cubanos en Hialeah no siempre es el mejor. Invitó a los cubanos a abrir su mente y a preocuparse más por cómo atienden a su público.

"Cuando quiero ser tratado bien, voy a un restaurante venezolano, colombiano o peruano. Estoy harto de la mala forma y la poca atención al cliente en Hialeah. No es una opinión ni una experiencia. Para ser tratado bien tengo que irme a otra comunidad", sentenció.