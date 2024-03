VIRAL: Niña cubana pide a Biden el parole para salir del apagón

Un breve video de una pequeña niña cubana pidiéndole al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le acabe de llegar el parole para poder escapar de los apagones en la isla se ha vuelto viral en redes sociales, donde miles se han identificado con el sentimiento de impotencia expresado por la menor.

“Señor Biden, ya no soporto este calor, quiero que me dé el parole”, se escucha decir a la niña en las imágenes, grabadas en medio de uno de los tantos apagones que en los últimos días han llevado a los cubanos al límite en medio de un contexto de creciente crisis económica.“Si alguien en esa maldita dictadura tuviera vergüenza, este suplicio terminara de una vez. No hay palabras para describir el mal que han hecho al pueblo cubano esta pandilla de ineptos”, escribió Pentón en sus redes al presentar las imágenes.

“Sin leche, sin pan, sin caramelos porque los venden en dólares, con escuelas derruidas... sin merienda, sin futuro. No hay palabras para describir lo que estos mafiosos han hecho con nuestro país. Realmente indignante", apuntó el periodista entre los comentarios, donde cientos de personas tanto en Facebook como en Twitter han reflejado el malestar reinante en Cuba y la gravedad de la situación que se atraviesa.

"No es fácil esta vida miserable que llevamos. Se nos va la vida en apagones y carencias"; "Así mismo, tengo una niña de tres años y me dice: 'mamá por qué apagas la luz?... Dios, dame fuerza para seguir aguantando"; "Esas cosas parten el alma cuando se trata de nuestros hijos, verlos sufrir de esta manera, teniendo una infancia tan triste, esa infancia que llega y pasa tan rápido y verlos vivirla rodeados de miseria y escasez... duele en el alma", fueron algunos comentarios.

En el plano opuesto, otros que ya pudieron escapar, agradecen poder ofrecerles a sus hijos un mejor futuro.

"Así estuve yo con mis tres hijos pequeños que lloraban por los apagones y les veía sudar hasta quedarse dormidos del cansancio y yo echándoles aire con un cartón. Por eso doy gracias a Dios cada día por la oportunidad de haber llegado a Estados con el parole. Dios tenga misericordia y ponga fin a esa dictadura cruel”, sentenció una madre cubana desde Estados Unidos.

En los últimos 13 meses de funcionamiento del programa solo han podido emigrar a Estados Unidos a través del parole humanitario alrededor de 75,000 cubanos, según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, una cifra que es muy inferior a las casi 400,000 solicitudes que se habían recibido hasta diciembre de 2023.

La buena noticia es que, a pesar de la lentitud en el procesamiento y resolución de las solicitudes -un tema que preocupa a los cubanos- el pasado viernes juez federal Drew Tipton de la corte de Victoria, en Texas, decidió que el programa de parole humanitario para Cuba, Venezuela y Haití se mantendrá.

La decisión del juez se sustentó en que los 21 estados republicanos que demandaron al gobierno federal cuando se inició el programa no pudieron demostrar que el parole les haya traído daños significativos.

Los citados estados, incluido Florida, argumentaban que el parole humanitario los obligaba a gastar millones de dólares en atención médica, educación y seguridad pública para las personas inmigrantes; sin embargo, el juez aseguró que, por el contrario, en Texas estado que lideraba la demanda, los costos en varios programas disminuyeron después de la entrada en vigor del parole.

Recientemente la administración del presidente Joe Biden aseguró que pelearía por mantener el parole humanitario, una iniciativa que ha contribuido a controlar el flujo migratorio irregular a través de la frontera sur con México.