Facundo llama desde EE.UU. a cubano arrepentido tras tatuarse a Díaz-Canel

El humorista Andy Vázquez echó mano de su personaje de "Facundo Correcto" para hacer una llamada telefónica a Pedro Miyares Vega, un cubano que en junio se viralizó luego de que mostrar con orgullo que se había tatuado el rostro de Miguel Díaz-Canel, pero que en días recientes estalló contra el régimen en un video en el que dijo que él y su familia están pasando hambre.

En el gracioso "diálogo" telefónico recreado por Andy Vázquez, Facundo intenta disuadir a Pedro Miyares de su actitud, sin conseguirlo.

Para la graciosa conversación, el humorista utilizó de base una transmisión en directo del pasado 9 de diciembre en la que Pedro Miyares arremetió nuevamente contra Díaz-Canel.

Miyarez Vega dijo sentirse "traicionado" y subrayó que nunca recibió apoyo de ningún tipo por su permanente apoyo a la revolución en redes sociales. Hizo referencia en particular a un pedacito de tierra que pidió para cultivar y que tampoco le dieron.

Se quejó de que todo lo resuelven llamándolo "loco" y volvió a insistir en que no tiene nada que comer. Dice que lleva muchos días alimentándose solo pan porque le deja el arroz a sus hijos.

"Cheque Miyares" -como también es conocido el polémico cubano- aseguró que quiere quitarse el tatuaje, pero que no tiene dinero para hacerlo.

En la primera publicación que destapó la inconformidad de Pedro Miyares con el régimen, el cubano arremetió sin contemplación contra el gobierno cubano.

"No creo en nadie. Métanme preso ya que es lo único que saben hacer ustedes.... Están metiendo preso al país entero ya. Ya no inventen más... que tienen al país pasando hambre, pasando trabajo, no resolvemos ni ping... Todos son problemas. Todo es el bloqueo, el bloqueo... el bloqueo es aquí", dijo, y a continuación no olvidó hacer mención de lo gordos que están los dirigentes en el país.

En junio, Pedro Miyares Vega, quien en sus redes se presenta como “cederista ejemplar”, celebró el aniversario 62 de la fundación del Ministerio del Interior (MININT) tatuándose en su pecho el rostro de Miguel Díaz-Canel y el logotipo del Partido Comunista de Cuba (PCC), algo que de inmediato desató decenas de burlas en redes sociales.

Acompañado de un singular texto en el que relató su historia de vida y el porqué de su amor por el gobernante, “Cheque Miyares” mostró orgulloso que la cara de un Díaz-Canel de dudoso parecido físico quedó inmortalizado muy cerca de su tetilla izquierda.

En esa oportunidad Miyares Vega, quien dice ser creador del grupo de Facebook -ya eliminado- "Yo sigo a mi presidente Díaz-Canel", explicó de forma enrevesada y no muy coherente que es hijo de "padres revolucionarios" que lo enseñaron a ser "humilde y respetuoso". Contó que a los 24 años se enfermó de los nervios y que gracias a Fidel Castro le pusieron durante un año una inyección semanal cuyo coste era de 90 dólares.

"Poco a poco encaminé mi vida pero terminó en malos pasos", añadió Miyares; que de ahí saltó de forma brusca a describir su entrada en internet, en 2017. Una vez que Díaz-Canel asumió la presidencia, contó que él empezó a trabajar en el plano ideológico en el ámbito de las redes sociales "sin recibir órdenes".

Tal desajuste de ideas en perfecta combinación con la imagen de los tatuajes, dio lugar a decenas de comentarios muy graciosos, muchos de ellos poniendo en duda la calidad de la inyecciones que recibió Pedro Miyares en su juventud o recomendándole que retomara el tratamiento.