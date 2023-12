Irela Bravo se quedará una temporada en Estados Unidos

Luego de que Irela Bravo se ausentara del programa “Entre tú y yo” y viajara a Miami, muchos se han preguntado si la actriz se quedaría en Estados Unidos.

En una reciente entrevista con Ian Padrón para el programa en YouTube “Derecho a replica”, la presentadora cubana tuvo que responder a la pregunta que el público se ha estado haciendo en los últimos meses, y todo parece indicar que esta vez se quedará una temporada más larga en ese país.

Durante la entrevista Ian le dio una gran sorpresa a Irela, y es que aparecieron nada más y nada menos que Facundo (Andy Vázquez) y Ruperto (Omar Franco), los personajes que compartieron con Cachita en el humorístico cubano Vivir del Cuento.

Captura Facebook / Andy Vázquez

Después de mucha insistencia, a la que se sumaron Ruperto y Facundo, y en medio de bromas, Irela respondió: “Yo me quedo como siempre con todas esas cosas, con el inmenso cariño que me demuestran aquí a diario, con el inmenso cariño que me demuestra ese pueblo que amo, que respeto, al que le he dado tanto y el que al mismo tiempo me ha recompensado”.

“Yo me quedo sobre todo contenta, feliz, de que nuestro público allá, aquí, en cualquier lugar pueda seguir recibiendo nuestro trabajo, nuestro cariño, con amor, sin interés, con una entrega total, me quedo con todo eso”, añadió la artista.

Entre risas Facundo dijo que para fines de año él mismo la lleva para Cuba, pero Ian Padrón agregó: “A mí me parece que para la Navidad Irela no va a estar en Cuba. Yo entendí que la temporada es un poco más larga".

Aunque Irela no dijo por qué tiempo permanecerá en territorio estadounidense, lo que sí quedó claro es que actuará para el público de Miami, pues se presentará junto a Facundo y Ruperto el próximo 22 de diciembre en Cuba Kitchen, con un espectáculo para despedir el 2023.