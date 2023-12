La emoción de Srta Dayana tras compartir escenario con Willy Chirino: "Con los ojitos llenos de lágrimas"

La cantante cubana Señorita Dayana ha hecho realidad otro de sus grandes sueños profesionales y que no ha sido otro que compartir escenario con el famoso cantante cubano Willy Chirino.

La intérprete fue una de las artistas invitadas que formaron parte de la celebración de los 50 años de carrera artística de Willy Chirino y tuvo la oportunidad de cantar junto a él uno de los mayores éxitos que forman parte de su extenso repertorio musical: "Gitanilla".

El momento quedó grabado en un vídeo que Señorita Dayana quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram. Junto al material la cantante escribió unas hermosas palabras en las que se refleja la gran admiración y respeto que siente por Willy Chirino.

"No imaginan cuánta emoción y orgullo siento por vivir este momento, y con los ojitos llenos de lágrimas veo una y otra vez este vídeo. Estar celebrando los 50 años de carrera de Willy Chirino. Un artista que respeto y admiro tanto. Que crecí escuchando sus canciones, canciones que han sido la banda sonora de tantos momentos y etapas de mi vida. Y estar junto a él en ese escenario, cantando esa hermosa canción, la cual no había cantado en más de 30 años, desde que fue grabada, eso me hace repetirme una y otra vez: GUAJIRA, ¿QUIÉN TE LO IBA A DECIR?", expresó la cubana.



A continuación, añadió: "GRACIAS WILLY. GRACIAS a todo el equipo de trabajo tan maravilloso detrás de bambalinas... Gracias por darme la oportunidad de vivir un momento que con tanto orgullo y que atesoraré para siempre".

De igual modo, Willy Chirino también quedó muy satisfecho con la actuación de la joven y en el post le dejó el siguiente comentario: "Gracias Dayana. Te quedó maravillosa. Eres una gran artista".

Esta ha sido la primera vez que Señorita Dayana y Willy Chirino unen sus talentos musicales. Ambos artistas colaboraron en la versión de "Que se vayan" junto a los también cantantes cubanos Lenier Mesa, El Micha, Chacal y Osmani García.