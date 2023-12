Piden donaciones de sangre para niña cubana enferma de leucemia

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia hizo un llamado urgente por la vida de la niña cubana, de apenas seis años, que necesita donantes de sangre para combatir la Leucemia Mieloide Aguda Tipo 5 que padece.

"A pedido de los familiares comparto esta información. Ayudemos a salvar una vida. Esta niña necesita de un milagro esta Navidad y tal vez esté en tus manos hacer ese milagro", escribió este lunes en Facebook Salcedo Verdecia, quien dio a conocer el caso por por primera vez en septiembre.

"Nuestra pequeña Sofi está con la quimio, necesitando de donantes B+ para plaquetas. Recordemos que Sofía está diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda Tipo 5", dice la publicación de los padres de la menor, que apela a un llamado de "conciencia y sacrificio por el cual se pide de favor al menos dos donantes diarios".

"Esta princesa vuelve a comenzar con las transfusiones diariamente motivo por el cual en estos momentos no le pueden faltar las donaciones para plaquetas. Esto un proceso que demora 72 horas en convertir la sangre en plaquetas", añade la publicación.

El emotivo texto precisa que "toda aquella persona que pueda compartir su sangre le ayudará a salir una vez más adelante en esta enfermedad que le ha cambiado la vida, y con la cual no ha dejado de luchar todos los días".

Los interesados en donar sangre pueden dirigirse al Banco de Sangre Provincial, ubicado en la Calle 23 entre 2 y 4, Vedado, en La Habana, en el horario de lunes a viernes 7:30 a.m. a 2:00 p.m., y los sábado de 7:20 a.m. a 11 a.m. Se aceptan donantes compatibles con el tipo de sangre B+.

Captura de Facebook/Diasniurka Salcedo Verdecia

Quien necesite mayor información se puede comunicar con "Yaquelín", en el número telefónico 58689989.

En septiembre, Diasniurka Salcedo Verdecia ya pidió donaciones de sangre para la pequeña Sofía, diagnosticada con un cáncer hematológico que afecta la médula ósea que suele avanzar rápidamente, interfiriendo en la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

La escasez de sangre en Cuba se ha convertido en uno de tantos problemas en la isla.

En los últimos meses cada vez más los ciudadanos recurren a las redes sociales para encontrar quien pueda poner a salvo sus vidas o las de sus familiares con donaciones voluntarias.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) muestran que entre 1990 y 2019 el número de donantes de sangre en Cuba disminuyó de forma significativa, pasando de aproximadamente 389,000 a 209,000 al año.

Angustiados por la urgencia, algunos cubanos necesitados de sangre para un allegado no han dudado, incluso, en proponer dinero a cambio de una donación.