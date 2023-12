Alejandro Gil asegura que se ralentiza la inflación en Cuba

El ministro de Economía Alejandro Gil aseguró este martes que la inflación se está ralentizando en la isla, y los cubanos le respondieron que está manipulando cifras malintencionadamente.

"Aunque se ralentiza la inflación. La brecha entre precios- salarios-pensiones e ingresos en general, provenientes del trabajo, continúa como uno de los principales problemas no resueltos y que hay que enfrentar con más producción, eficiencia y control", posteó el impopular funcionario del régimen, que prometió un mejor año para los cubanos sin conseguir mejorar ningún indicador.

Una tabla publicada por el titular muestra números que hablan de una inflación galopante, que evidencian la ineficiencia estatal para contener el fenómeno.

Sin embargo, Gil afirmó que la inflación minorista en noviembre fue 2.29% y la comparó con el mismo periodo de 2022, cuando fue de 4.11%. "Con este resultado, se acumula en 2023 (enero-noviembre) un índice de inflación minorista de 27.03% y un índice interanual (nov23/nov22) de 31.78%", expresó.

Un cubano dijo que el ministro está ofreciendo datos manipulados de forma malintencionada: "Actualmente el dólar está en 270 pesos, un récord para el país. Los productos de primera necesidad están sobre el 50% y él los compara con un trimestre de 0 crecimiento económico por eso dice que [la inflación] está en 2 puntos y tantos menos", argumentó.

La cubana identificada en X como Claudia respondió indignada "No sé qué tabla estés mirando tú, pero en la que yo veo, la inflación triplicó la de agosto. Según la tabla (nada que ver con lo que sucede en la calle) desde Julio había bajado. Repito, tu tabla es de una Cuba de ciencia ficción, donde tú aparentas ser Ministro de Economía", subrayó.

La internauta también encara al ministro y pone en duda incluso la inflación del 2%, cuando un huevo cuesta 100 CUP. "Yo vivo aquí y te puedo confirmar que la inflación que vive Cuba (la de la calle, la real es de 3 dígitos) lo que ellos no pueden declararlo porque reducirían las cifras de los pocos tontos que vienen a invertir aquí", manifestó.

"¿Cómo va a ser la producción la que saque al país de la inflación si no producimos nada, si el tema cumbustible no deja que las fuerzas productivas se desarrollen con la pontencialidad que necesita la nación?. Yo no soy económico, pero sí me informo lo suficiente para saber qué está pasando", cuestionó otro cubano.

Asimismo el perfil "Elpidio Valdés (@ElpiditoV)" llamó a Gil el "ejecutor de la miseria en la que se hunde el pueblo cubano. La cara visible de un sistema que hambrea y empobrece a todos menos a un grupito. Triste papel el tuyo. Te quedan 20 años de vida, ve analizando pa dónde vas a coger cuando las masas hambrientas exploten", sentenció.

El régimen cubano había prometido un mejor 2023 para la población, pero cada vez son más alarmantes las cifras de pobreza y las quejas de los cubanos por los altos precios de los alimentos y los productos de primera necesidad.

En 2021, con una inflación del 6,900 por ciento en el mercado informal o mercado negro -donde la mayoría de los cubanos acuden a comprar productos de primera necesidad-, el gobierno de Cuba prometió acabar con la inflación en 2022.

Gil dijo entonces que la inflación no era culpa del gobierno ni de la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento, sino de "personas inescrupulosas, personas que intentan hacerse ricas a costa de las necesidades del pueblo".

En 2022 el ministro afirmó que el país tenía "una inflación inducida o una inflación importada", agravada por "la indisciplina, el desvío, la especulación y la reventa" y se buscó otro chivo expiatorio: dijo que la "culpa" es de la inflación mundial, del aumento de los precios en los mercados internacionales, del bloqueo y de los delincuentes.

En 2023, ya sin nada nuevo que decir, Gil afirmó que el gobierno es incapaz de contener la elevada inflación en el país, pues el ligero crecimiento de 9% de la circulación mercantil minorista no era suficiente para iniciar un proceso de contención de la inflación, todavía muy elevada, y satisfacer las demandas que de bienes y servicios tiene la población.

Actualmente los cubanos deben pagar más de un salario mínimo por 30 huevos y el equivalente a dos salarios mínimos por un paquete de pollo.