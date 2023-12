Conductor se salva por los pelos de ser atropellado por un tren en Miami

El conductor de un automóvil se salvó por los pelos de ser atropellado este lunes en la noche por un tren de la compañía Brightline, al quedar su vehículo inexplicablemente atrapado entre las barreras.

Un video compartido por el sitio de sucesos Only in Dade mostró el momento de tensión que se vivió cuando el conductor de un automóvil que se había quedado atrapado entre las barreras de protección intentó desplazarlo para no ser impactado.

Tras intentarlo varias veces, el conductor optó por apartarse al escuchar el pitido de la locomotora, que no se detuvo y terminó chocando contra la parte delantera del vehículo.

El siniestro ocurrió en North Miami y nadie resultó herido. Al momento de redactar esta nota, se desconocen las causas que motivaron tan insólito suceso.

En Florida se han reportado varios accidentes con los trenes de alta velocidad.

En julio, un accidente ferroviario ocurrió en Miami cuando un tren de la línea Brightline chocó contra un auto que no respetó la barrera de seguridad.

El suceso tuvo lugar cerca de Midtown y fue captado por personas que lo grabaron con sus celulares desde otros carros.

En los videos se pudo observar claramente cómo el vehículo se detuvo del otro lado de la barrera, tras pasarle por debajo, e incluso avanzó un poco más antes de que pasase el tren.

En abril de 2022, se produjo una colisión de un tren contra un vehículo en plena vía en Aventura, justo en la frontera entre Hallandale Beach y la citada ciudad del condado de Miami-Dade.

Un video de una cámara de vigilancia de un establecimiento cercano, dejó ver cómo la conductora de un Sedan gris obvió la barrera de seguridad y condujo en sentido contrario al tráfico directamente hacia la línea del tren.