Se descarrila tren de carga en Holguín

Un tren de carga que viajaba de Holguín a Santiago de Cuba se descarriló este martes 30 de enero a la altura de la localidad de Cueto, lo que provocó importantes daños materiales y pérdidas de mercancías que transportaba el convoy.

“Un lamentable accidente ferroviario tuvo lugar en la tarde de este martes en Cueto. En el kilómetro 751 de Alto Cedro, municipio Cueto (en la vía férrea central), se descarriló el tren de carga extra núm. 1545 que recorría la ruta Holguín- Santiago de Cuba”, informó en Facebook el perfil ‘Realidades desde Holguín’, vinculado al ministerio del Interior cubano (MININT).

Captura de pantalla Facebook / Realidades desde Holguín

Acorde a la publicación, de los nueve vagones que transportaba la locomotora, dos “se salieron de la línea cargados con jabón de tocador y materias primas”. Imágenes compartidas en el post, dejaron ver parte de esta carga desparramada sobre la vía férrea.

Además de estos dos vagones con mercancías, el accidente provoca el descarrilamiento y salida de la vía de cinco silos de cemento. “Estos últimos no se encuentran derramados, según reportan vecinos del barrio Paraná”, indicó el perfil oficialista.

“Hasta el momento las autoridades del territorio permanecen en el lugar del siniestro. Se estudian las posibles causas por expertos de diferentes ramas. No se reportan pérdidas de vidas humanas, aunque sí materiales. A simple vista se aprecia el daño y casi 150 metros de vía afectada”, añadió el reporte.

El pésimo estado en que se encuentran las vías férreas de Cuba, sumado a la antigüedad de las locomotoras, la falta de mantenimiento y escasez de piezas de repuesto, la mala señalización, la oscuridad, así como la ausencia de medidas de protección, inciden en la seguridad de este medio de transporte y su interacción con otros vehículos en carreteras.

Los accidentes de tren en Cuba se suceden con cierta frecuencia, como el ocurrido a finales de diciembre cuando un tren de carga se descarriló de noche en La Habana y los vagones quedaron varados en la calle, interrumpiendo el tráfico.

Este hecho ocurrió en el cruce ferroviario de la Calzada de Luyanó, en el municipio Diez de Octubre, según una testigo que compartió una foto en su perfil de Facebook. "Varios vagones de cargas están varados al costado de la calzada", dijo.

Un mes antes, a inicios de noviembre, dos personas murieron atropelladas por el tren Habana-Holguín, en dos incidentes distintos ocurridos en Perico, Matanzas, y Jatibonico, Sancti Spíritus, según reportaron testigos de los trágicos hechos.

Reportes preliminares en redes sociales, no confirmados oficialmente, dieron cuenta del primer accidente, que aconteció la noche del martes en Perico, cuando el conductor de un automóvil intentó pasar el crucero mientras se acercaba el tren, pero no le dio tiempo a cruzar.

A mediados de julio, el choque de un tren contra un camión dejó un saldo de un fallecido y tres lesionados en un accidente ocurrido en el municipio Boyeros, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

La nota oficial precisó que el siniestro ocurrió a las 10:40 am (hora local) del kilómetro 13,300 de la línea Sur -zona conocida como Mazorra- en el municipio Boyeros, cuando un camión marca Hino (con matrícula B032081) se interpuso en el camino del tren No. 139, coche motor No. 2213, destinado a la transportación de pasajeros de la Habana a San Antonio de los Baños.

Tanto el ciudadano fallecido como los otros tres que resultaron heridos eran trabajadores de una cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) que viajaban a bordo del camión. Los lesionados fueron trasladados de inmediato al hospital Nacional.

La información oficial refirió que de acuerdo con una inspección realizada por miembros de una comisión creada al efecto, se determinó que la causa del accidente fue que el conductor del camión, identificado como Isidro Caridad Reyes Domínguez, no detuvo la marcha antes de cruzar el paso a nivel.