Emotivas palabras de un padre cubano que no puede comprar una muñeca a su hija: "Solo gano 10 dólares"

Un padre cubano compartió unas emotivas palabras en su perfil de Facebook al no poder complacer a su hija, quien le pidió que le regalara una muñeca.

"¿Cómo le explico a mi hija de siete años que no le puedo comprar esta muñeca porque cuesta 60 dólares y que su papá solo gana 10 dólares al mes? Retos a los que se enfrenta un padre cubano. ¡Viva Cristo!", escribió José Carlos Almaguer, presbítero itinerante en la Iglesia Metodista cubana.

José Carlos divulgó una foto del texto que le escribió su hija en un papel.

"Papi, me puedes comprar una LOL, por favor", le pidió la pequeña.

Captura de Facebook / José Carlos Almaguer

El atribulado papá también compartió una fotografía de una muñeca marca LOL, una creación estadounidense parecida a la Barbie que mide 25 centímetros y trae cuatro versiones diferentes.

Varios internautas comentaron en el post, donde mostraron igual sentimiento de frustración y tristeza.

"Yo tuve que sentarme con mi hijo menor y explicarle que papá y mamá no podrán regalarle lo que él desea, sino lo que podamos. Él entendió, gracias a Dios. ¡Nuestros niños son héroes! Ojalá algún día puedan ser niños llenos de fantasías y despreocupaciones como otros del mundo", dijo un habanero.

"Es muy duro ser un cubano que vive en Cuba. Ni siquiera se puede comprar un chupa chupa diario. Parte el alma, es horrible", afirmó una ingeniera.

"Es la pura realidad a la que nos enfrentamos todos los cubanos que no podemos ni comprarle un juguete a nuestros hijos. Dios tome el control", señaló un joven.

El padre de José Carlos expresó que la historia se repite en su familia. "Naciste en el año 91, comenzando el desastre en este país, el llamado 'periodo especial' (aunque el desastre comenzó muchos años antes). El Señor te ha dado la sabiduría para hacerles entender a tus hijos cómo van las cosas, así como en tus tiempos de pequeño nos la dio a nosotros", recordó.

La crisis en Cuba afecta de manera particular a las familias más vulnerables, como aquellas en las que hay niños, ancianos o enfermos.

A finales de octubre, un padre que le dio a su hijo de siete años el permiso para irse definitivamente del país, aseguró que no se arrepiente de su decisión, porque la situación del país está peor que en febrero, cuando se fue el niño.

"No existe arrepentimiento alguno, pues mis argumentos resultaron incuestionables. El decursar de estos meses así lo ha demostrado. En aquella ocasión escribí: 'No antepondré mi dolor a su futuro. No quiero que crezca comiendo solo pollo, perritos y picadillo'. Ahora mi discurso habría cambiado: 'No quiero que crezca comiendo aceite, picadillo y detergente'", dijo Nelson Álvarez, El Porfiao.

Uno de los temas más sensibles que afectan a la población es el de los juguetes, que además de ser escasos desde hace años, se venden a precios exagerados.

En enero de 2022, al celebrarse el día de los Reyes Magos, el actor Andy Vázquez aseguró que en Cuba lo que hay son reyes malos, en referencia a los muchos niños que no recibirían ningún juguete, tras compartir la foto de una niña en La Habana que iba con su mamá por la calle y señalaba a otra mujer que llevaba unos inflables, mientras la madre seguía andando inmutable.

"En Cuba lo que hay son Reyes Malos… Mira la niña como mira los juguetes y la madre solo puede tragar en seco y continuar sin mirar al lado. ¡Triste!", expresó.