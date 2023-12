Don Omar planea tener a Tego Calderón como invitado especial en su gira: "Tú vienes"

Don Omar cuenta los días para volver a los escenarios. El legendario reguetonero se va de gira el próximo 2024 por Estados Unidos. Un recorrido en el que hará vibrar a sus fans con sus hits musicales, que no son pocos...

Fue la semana pasada cuando el intérprete de "Ella y yo" anunció las fechas de este tour, llamado Back To Reggaeton, que arrancará el 7 de marzo y culminará el 21 de abril en Miami (Florida). Pero en una entrevista reciente con el comunicador Enrique Santos, reveló más detalles sobre este gira, y sí, planea tener invitados especiales. Concretamente el artista puertorriqueño aseguró que cuenta con su colega Tego Calderón para compartir escenario con él.

"A Tego Calderón. Tú vienes. De amigo, ustedes me conocen, tú vienes. Sí", dijo mirando a la cámara, dirigiéndose directamente al Abayarde, con el que no solo tiene canciones, sino que también comparten pantalla en la saga Fast & Furious.

Este fragmento de entrevista, lo colgó el propio Don Omar en sus redes sociales titulando: "¿Qué dicen, le hacemos llegar la invitación a Tego para que se una a mi gira como invitado especial? #BackToReggaeton".

Ante estas declaraciones, los seguidores de los dos artistas, intérpretes del icónico tema "Bandolero", celebraron esta noticia y esperan poder verles juntos cantando su canción.

"Los Bandoleros is back", "Donde sea le llego, la rumba de ese concierto no va ser normal. La época que de verdad el reggaeton era REGGAETON!", "Don Omar y Tego Calderón, los mejores de todos los tiempos", "Necesitamos Bandoleros en vivo con el papá de los pollitos", "Definitivamente Tego, pero Wisin y Yandel y Romeo Santos también" o "Por favor, bandoleros en todo el mundo", reaccionaron los fans del King Of Kings.