Buzos rescatan con vida a niño que cayó en un canal de Miami

Un equipo de buceo rescató a un niño de 13 años luego de que cayera en un canal en el noroeste de Miami-Dade el martes por la tarde.

Las autoridades informaron que sobre las 04:00 pm recibieron una llamada de emergencia avisando de un posible ahogamiento en el canal Little River, en la cuadra 100 de la calle 85 del noroeste, un área no incorporada de West Little River, detalló el medio Local 10.

Un hombre que intentó salvar al joven con un remo al ver que no pudo alcanzarlo llamó al 911 para informar de que el niño se había metido en el agua y no volvió a salir, explicó un portavoz de la policía de Miami-Dade.

Por su parte, un video de vigilancia muestra al adolescente detrás de una casa a lo largo de Northwest 85th Street con un amigo.

En un momento el joven orina en la propiedad y luego sale corriendo y salta al agua.

Segundos después se le ve forcejeando y grita, lo que alertó a varios residentes del edificio que intentaron rescatarlo primero con el remo y luego con una canoa.

El administrador de la propiedad, Paul Stoppelwerth, dijo que su compañero de piso fue el que alargó el remo, pero el adolescente no pudo alcanzarlo y se hundió en el canal. Entonces el hombre "llamó al 911".

Los paramédicos llevaron al niño al Jackson Memorial Hospital donde lo estabilizaron, según el testimonio de la tía, Natasha Rogers.

La mujer dijo al citado medio de noticias que el pequeño tenía pulso y había sido estabilizado en el centro médico a primera hora de la tardenoche del martes.

Se desconoce su estado actual.

Los episodios de caídas y ahogamientos de niños en ríos, canales, estanques y playas en Florida han sido frecuentes en los últimos meses.

En julio pasado el oficial de la policía de Miami, Ernesto Fernández, de nacionalidad cubana, rescató a un niño autista que había caído en el río de la ciudad.

Fernández estaba patrullando el barrio de Allapattah cuando vio a un menor corriendo en la zona de la Marina, en el río de Miami, y lo siguió por instinto. De repente lo vio luchando por mantenerse a flote después de haber caído al agua.

Una semana antes de este hecho, la policía de Miami-Dade encontró a un niño de tres años inconsciente en un canal cerca de su casa, al suroeste del condado. Aunque fue trasladado en estado crítico al hospital, murió en la instalación médica.

Días antes, en el condado de Hillsborough, dos agentes lograron salvarle la vida a un menor de cuatro años, con autismo, luego de un angustioso rescate en un estanque donde el pequeño trataba de mantenerse a flote entre los arbustos.

No corrió igual suerte una niña de la misma edad y que también padecía autismo, que fue hallada sin vida a la orilla de un canal detrás de la casa de alquiler donde residía con su familia, en Port Charlotte.