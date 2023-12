La Dura resume su 2023 al ritmo de "Qué chimba de vida" de Karol G

La Dura es una gran fan de Karol G. De hecho, la influencer cubana no se perdió el concierto de la Bichota en Miami. Y una prueba más de ello es que las canciones de la colombiana forman parte de la banda sonora de su vida. Y su último estreno, "Qué chimba de vida" le ha valido a la esposa de Jacob Forever para resumir cómo ha sido su 2023.

A través de su perfil de Instagram, Diliamne Jouve (más conocida como La Dura) recapituló algunos de los mejores momentos que ha vivido en los últimos doce meses en un vídeo. Este vídeo lo acompañó de la nueva canción de Karol G, en cuyo videoclip la artista hace precisamente lo mismo: resumir su año en cortos videoclips que muestran algunos de los mejores momentos que tuvo.

"Me llevo al 2024 muchas cosas lindas vividas en el 2023, gracias Diosito por tantas bendiciones cumplidas. Y a ti qué me ves te deseo que el 2024 te traiga tanto amor y felicidad cómo la que me das cada día. Los amo. PD: me sentí muy identificada con esta canción “que chimba de vida”", escribió La Dura al pie del vídeo.

Entre las imágenes que colgó la cubana podemos verla protagonizar sesiones de fotos, crear maquillaje, compartir momentos con su marido Jacob Forever y su hija Saisha, así como disfrutar de vacaciones. Además, también aparece desfilando en la pasarela e imágenes de la campaña que hizo para Pretty Little Things.

"Orgullosa de ver todos tus logros y la mujer en la que te has convertido", reaccionó la cantante cubana Señorita Dayana al post de la creadora de contenido y empresaria. Además, su marido le dejó un corazón en el tablón de comentarios.