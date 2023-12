Daniela Reyes derrocha sensualidad con ajustado minivestido color nude

Rendidos ante su belleza y elegancia, quedaron los seguidores de Daniela Reyes con los últimos posados que compartió en sus redes sociales.

Con un ceñido minivestido color nude de adornos en pedrería, la influencer cubana sacó su lado más sensual y presumió de su espectacular y trabajada figura.

El escotazo de vértigo y la falda corta que dejaba ver sus tonificadas piernas daban un toque extra de sensualidad a la prenda que le sentaba como un guante.

Las reacciones de los followers de la también modelo cubana no se hicieron esperar y a 30 minutos de compartido el post ya rebasaba los 4 mil likes y las decenas de comentarios.

"Siempre bella"; "Wao, como siempre. Espectacular belleza"; "Guapa no! Guapísima"; "La más bella"; "La reina como siempre elegante, glamurosa. Es hermosa"; "Eres muy hermosa y sensual"; "Perfección de mujer"; "La reina no falla, qué bella por Dios"; Me encantó el vestido, te queda hermoso, tan linda, tan bella, tan fina esa doncella"; "El vestido te quedó hermoso", le comentaron los primeros en reaccionar a los sexys posados de la youtuber cubana, que desde hace meses reside en Cancún.

Hace unos días, fue con un vestido rojo que Daniela Reyes provocó un aluvión de piropos y bonitos mensajes de sus seguidores, que adoran no solo cada uno de sus outfits, sino también sus consejos de belleza y habitual actitud positiva ante la vida, que la han convertido en ejemplo e inspiración de muchos usuarios en redes.