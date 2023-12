Alejandro Socorro regresa a la actuación con la serie Crimen en Miami: "Siempre seré un artista"

Alejandro Socorro ha sido tendencia recientemente en las redes luego de que hiciera público en una entrevista que trabaja como camionero en Estados Unidos; sin embargo, para alegría del público cubano, el artista no ha renunciado a la actuación y recién acaba de estrenar un capítulo de la serie Crimen en Miami.

Sobre su papel en esta producción de Pronyr TV y los retos que le ha traído el volver a las cámaras conversó en exclusiva con CiberCuba.

Lo de “artista camionero”, como se definió a sí mismo, confiesa fue muy ocurrente de su parte. Aunque lleva en Miami 10 años, hace tres conduce un camión, algo que realmente dista mucho de su profesión.

“Regresar a la actuación es oxígeno, es una dosis de fuerza, de añoranza, algo que me anima, me rejuvenece y me da vida, porque al final puedo hacer mil cosas, pero siempre seré un artista hasta el día que deje de respirar”, aseguró el actor.

Alejandro Socorro en "Crimen en Miami"

A juicio de Alejandro la profesión del actor es sobre todo de ejercicio constante como diría su padre el ya fallecido director artístico Eddy Socorro.

“Cuando uno se mantiene alejado de su profesión, de las tablas o de una cámara no es que vaya perdiendo facultades, sino más bien como que se oxida un poco porque el día a día, el ejercicio, es lo que hace más sencillo el poder desdoblarse o comunicar. Regresar después de tantos años sin hacer nada fue un tanto difícil”, explicó el artista.

Alejandro Socorro en "Crimen en Miami"

El ponerse nervioso a la hora de actuar no es de ahora: “Yo siempre me pongo nervioso cuando tengo una cámara delante o cuando salía al escenario en el teatro allá en Cuba”.

Sin embargo, pareciera que su actuación para el segundo episodio de Crimen en Miami, “Dos hermanos una herencia”, fue pan comido. Alejandro dio vida a Germán uno de los dos hermanos que se disputaban con la viuda de su padre la herencia que este dejó.

Si alguien dudaba de sus capacidades histriónicas basta con verlo pasar de la ecuanimidad a la furia, al punto de interpretar a un hombre capaz de cometer asesinato.

Alejandro Socorro en "Crimen en Miami"

Sobre la oportunidad que ha brindado la plataforma Pronyr TV a los artistas cubanos en Miami agregó: “Si hay algo que deseo de verdad y desde lo más profundo de mi corazón es que Pronyr goce de salud, que logre posicionarse entre esas plataformas y que siga siendo el puente para que tantos artistas que hemos emigrado y estamos lejos de nuestra profesión podamos ejercerla. Pronyr es un sueño de locos y ojalá se mantenga por mucho tiempo”.

Al público cubano, ese que seguramente disfrutará saber de su regreso a la actuación, Alejandro Socorro envió un agradecimiento infinito: “Sería ingrato no mencionarlos porque de allí salí y muchísimas personas todavía, aunque han pasado diez años, me recuerdan. Mi agradecimiento eterno para ellos”.

“Ojalá Pronyr tenga la dicha de entrar a territorio cubano para que disfruten de los actores que ya no están allá; y de no ser así espero una Cuba libre para que todos los que estamos acá podamos hacer un programa gigante festejando”, fueron los deseos del actor.

Bajo la dirección de Tony Salup y Mario Casín y la producción general de Orlando Fundichely, la serie Crimen en Miami ya ha estrenado cuatro capítulos, uno de ellos con las excelentes actuaciones de Armando Tomey y María Teresa Pina.

La oportunidad de seguir disfrutando de este thriller está a la mano, descarga la aplicación de Pronyr TV y espera cada nuevo episodio los viernes en la noche.