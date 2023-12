Ni las tormentas detienen la fiesta en Miami

Ni las tormentas detienen el espíritu festivo y las ganas de disfrutar en Miami.

El sábado, mientras la ciudad se anegaba en lluvia debido a la presencia de una baja extratropical que afectó el sur de Florida y la región occidental de Cuba, muchos de sus habitantes se divertían.

"Tormenta o no tormenta, nada detiene el 305", señaló el usuario de Twitter "Only in Dade", en alusión a cómo muchos pasaron el mal tiempo en Miami, también conocida como el 305, porque es el prefijo original de la ciudad.

Jóvenes bailando bajo un paraguas mientras una lluvia torrencial caía sobre ellos, personas disfrutando en un concierto, un hombre con un disfraz enorme de pollo subido en un toro mecánico y un Papá Noel empinándose una botella, fueron algunas escenas compartidas.

En la carretera, un hombre trasladó un caballo en el asiento trasero de su vehículo techado, y otro conductor lamentó la ausencia total de luces en la vía.

Otra video mostró lo sucedido a una chica que viajaba con sus amigas en un auto en medio de la tormenta y se le ocurrió abrir la puerta, pero no previó que la fuerza del viento fuera tal que luego no le permitiera volver a cerrar el vehículo.

"Mala noche para que tu pelo se atasque en la puerta", comentó el autor del post.

Miles de internautas le han dado like a ambas publicaciones.

"Miami es tan surrealista", "¡Miami es una película!", "Literalmente Miami es su propio país" o "Miami la ciudad invicta", fueron algunos de los comentarios.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami-Sur de Florida compartió este domingo en su cuenta de Twitter una imagen del satélite de la baja extratropical sobre el Golfo y el sur de Florida.

"Si bien ha sido un día muy empapado y con ráfagas, nuestro mayor potencial de clima severo e inundaciones sigue en camino para más tarde esta noche con una línea de tormentas desarrollándose sobre el este del Golfo de México", precisó.