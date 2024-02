Cándido Fabré se queja de no haber sido invitado a Festival de la Salsa en Puerto Rico

El sonero cubano Cándido Fabré ha lamentado que no lo hayan invitado a un festival de música en Puerto Rico que le habría servido para conocer el vecino país, en el que dice que nunca ha cantado.

Sin dar detalles, Fabré comunicó su decepción en un video publicado en Facebook en el que extendió un mensaje de cariño y agradecimiento al salsero Ismael Miranda, por quien -según da a entender- se habría enterado de la existencia del evento.

“Para mí es un regalazo saberme querido por usted y por mucho de los grandes y desde aquí le estoy mandando un abrazo grande, desde esta tierra donde tanto los queremos a todos ustedes los boricuas”, dijo Fabré al inicio de su mensaje.

“Quisiera poder estar ahí con ustedes en Puerto rico. Estamos bien cerquita. Yo soy santiaguero, soy de san Luis, pero nunca he podido llegar a puerto rico, pero sé que mi música ha llegado por ahí con mucha aceptación, pero bueno…”, añadió.

“Yo sigo por ahí, de tarima en tarima. Yo no voy al festival porque aquí en Cuba también cometen el error de dar un festival de la salsa y entonces no me invitan, me dejan fuera porque ellos creen que el éxito está en dejar fuera a Cándido Fabré”, sentenció dolido.

El músico concluyó diciendo que “la verdad no se mata con mentiras”, y dijo a Ismael Miranda que espera que algún día pueda verlo y darle el abrazo que se merece.

En el apartado comentarios, cientos de seguidores del polémico intérprete se mostraron solidarios con él y criticaron a los organizadores del evento por ignorarlo

No es la primera vez que el cantante lanza un reproche similar, en febrero de 2023 se quejó de que volvía quedar fuera del Festival de Salsa en La Habana, y dijo incluso que el motivo era porque él le había cantado a Fidel Castro.

"Celebren su festival, yo no tengo doble cara, me quiere la capital, pero no soy de la guara", escribió en parte de unos enigmáticos versos publicado en Facebook cargados de pullas a las autoridades organizadoras del evento.

Pero esa tampoco fue la primera vez, en 2020 Fabré también publicó un video donde dejó muy clara su decepción por no haber sido invitado a la quinta edición del Festival de la Salsa.

En esa ocasión dijo que su exclusión del evento le había dolido pero que no lo había entristecido porque los bailadores y seguidores del son y la salsa en Cuba sí lo tienen en cuenta.

“El mundo me quiere y los quiero, y aquí estoy. Decididamente se ve que el bloqueo no solamente viene de afuera; el bloqueo de adentro también duele mucho, fundamentalmente en la música”, dijo entonces el artista, quien durante décadas ha sido un fiel seguidor del gobierno cubano.

El evento en Puerto Rico al cual no invitaron a Cándido Fabré en esta ocasión parece ser un concierto multicultural en el Estadio Hiram Bithorn previsto para el 17 de marzo, que reunirá a más de 25,000 salseros en el marco de las celebraciones por el "40 Aniversario del Día Nacional de la Zalsa".