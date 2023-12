Alexander Abreu: "Voy a vivir en Cuba y me voy a morir en Cuba"

En respuesta a la habitual pregunta que le hacen cada vez que sale de Cuba de si va a regresar a no, Alexander Abreu aclaró tajantemente que vivirá y morirá en la isla.

Con un post compartido en redes junto a una imagen de la isla de Cuba con el diseño de la bandera superpuesto, el líder de Havana D'Primera zanjó la común duda que surge con respecto a su destino, con la esperanza de que, quizás, dejen de preguntarle lo mismo.

"Cada vez que salgo me preguntan '¿no te vas a quedar?' y siempre respondo lo mismo y lo hago público porque quizás así no me pregunten más. Voy a vivir en Cuba y me voy a morir en Cuba", dijo en la publicación compartida hace un día, que cerró con la contundente frase "No puedo vivir sin mi tierra sea como sea".

Las reacciones no se hicieron esperar y en los comentarios, casi dos mil al momento de redactarse esta nota, se desató el debate y mientras que unos celebraron su derecho a escoger el sitio donde vivir, otros fueron más allá y se pronunciaron sobre la dura realidad de muchos de sus compatriotas en la isla, que no disfrutan de sus condiciones de vida ni pueden escoger nada.

"Eres un cubano honorable, también puedes viajar y haces lo que te gusta en tu país, mantienes honradamente a tus seres queridos, el sueño de todos. Felicidades y mucha salud"; "Nosotros los cubanos estamos muy orgullosos de ti ya que eres una gran persona por eso te dicen Cuba, besos y muchas bendiciones"; "Lindo el que respeta sus raíces aunque camine para donde sea. Un corazón enorme para los cubanos"; "Cuba te ama y te honra, hay un pueblo que te quiere y admira por cómo y quién eres, se te quiere inmensamente Alexander mis respeto y miles de bendiciones para usted y familia"; "Esa es su opinión y su forma de expresar su amor a su país, nadie debe criticarlo, cada cual es dueño de sus decisiones"; "Te apoyo 100%, la solución no está en huir de nuestra madre y familia sino afrontar y resolver nuestros propios problemas; la familia es la familia y la casa donde nacimos, nos criamos y educamos será siempre nuestra", dijeron algunos.

"Yo no me hubiera ido igual si tuviera privilegios... vete a un barrio de La Habana y grita que quien se quiere ir que te van a devorar"; "Tú no tienes ninguna necesidad de quedarte, viajas el mundo entero y tienes una carrera y público, creéme la mayoría de los cubanos que nos vamos nos vamos con el corazón roto por dejar nuestra tierra querida pero la necesidad nos obliga. Realidad muy triste si tuviéramos lo que necesitamos nunca nadie se fuera"; "Claro, si entras y sales de Cuba cada vez que te da la gana, vives como te da la gana porque el gobierno te lo permite, hasta que no le sirvas más ya verás como cambias de ideas y te tragas esas palabras"; "Él no se queda porque tiene la posibilidad de viajar cada vez que quiera, yo tampoco me quisiera ir y dejar familias y amigos pero sin mi hijo qué hago aquí, gracias a él sobrevivimos mi nieto y yo aunque sea duro decirlo"; "Si vivieras como los de a pie bastaba con una sola vez que te dieran un chance, pero gracias a Dios tienes mejor posición económica por un don que Dios te dio, te deseo que la vida te siga sonriendo. Dios te bendiga"; "Eso lo dices porque no has tenido la necesidad, tus hijos no se han quedado sin comer y no han llorado por un dulce o un juguete que no le has podido comprar y le pido a dios que te siga bendiciendo porque eres un muy buen músico", señalaron otros.

"Lo que se tienen que ir son otros … así o más claro mi opinión", comentó el cantante y compositor Xavier Mili.

Antes de esta muy comentada publicación, Alexander había compartido otra celebrando su regreso, ocho años después, a Venezuela.

"Llegar a Venezuela después de ocho años y sentir este público ha sido algo muy grande en mi vida y estoy agradecido con Dios porque hoy por hoy es un privilegio para un artista llegar a tantos lugares y recibir tanto amor. Vi gente llorar de la emoción, lo mismo hombres que mujeres, y me llenan el alma con tanto amor. Los de primera y yo estamos agradecidos", dijo en el post donde no dejó de agradecer.