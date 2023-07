Cantante cubano Alexander Abreu es "El Capo" en capítulo de Tras la Huella

El músico cubano Alexander Abreu, director de la orquesta Havana D’Primera, interpretó a un delincuente apodado “El Capo” en la actual temporada de la serie policíaca Tras la Huella, intervención que generó halagos pero también críticas entre el público.

Un fragmento compartido en internet muestra a Abreu caracterizado como una especie de mafioso antillano, lleno de joyas y en pleno alarde de poder.

Ante la desigual reacción a su vena interpretativa, ni corto ni perezoso el cantante publicó un mensaje en el que aclaró que se divirtió mucho actuando y que lo volvería a hacer si lo llaman.

“Familia para los que me quieren y me felicitaron, muchas gracias. Para los que me quieren y creen que no debía haber hecho este trabajo, también muchas gracias. Para los que no me quieren y han puesto comentarios negativos, les digo que no soy actor, soy un músico y lo hice porque me dio…”, apuntó en Facebook.

“Me divertí mucho haciendo esto y lo volvería hacer si me llaman. A los que me quieren, gracias, a los que me quieren mucho, gracias, a los que me odian cómprense, una vida", concluyó el cantante, quien acaba de dar un concierto en Ecuador y se prepara para una presentación en Cuba y para otros compromisos internacionales.

Captura de Facebook/Havana D'Primera

En pocas horas, la publicación del músico en Facebook acumuló más de 21 mil reacciones y 6 mil comentarios, muchos de ellos felicitándolo por su faceta actoral y recomendándole que repita.

En otra publicación previa, el músico recordó que no es su primera vez como actor ante las cámaras, y mencionó su participación en la película coral Siete días en La Habana, donde interpretó a un músico que se ganaba la vida como botero.

En ese filme, Abreu compartió escena junto al destacado director, actor y también músico serbio, Emir Kusturica.