Cinco consejos de un cubano para recién llegados a Estados Unidos

Marcial Gutiérrez, un cubano de 29 años que arribó hace diez a EE.UU. desglosó en TikTok cinco consejos para compatriotas recién llegados al país; claves que considera fundamentales para salir adelante.

La primera es comprar un carro, pero aconseja no comprarlo a plazos sino pagándolo en efectivo y de segunda mano.

"No te saques un carro a letra. Sácate un carro cash y si no tienes suficiente cash, intenta negociar con alguien. Tú quieres 3 mil yo te voy a dar 1,500 y te lo voy a pagar rápido", explicó.

La segunda recomendación es a los tres o cuatro meses -en cuanto se tenga un poco de autonomía- salir de la casa que los acogió al arribar al país, punto este en el que coinciden varios cubanos que han difundido consejos similares en redes sociales.

"Vete, no es tu casa, no es tu hogar. Ellos te están haciendo un favor quitándose su privacidad y sus objetivos como hogar para incorporarte a ti. Búscate un hogar donde vivir", dijo, y aconsejó que lo que se busque para rentar sea algo por el 25 por ciento de lo que se gane, como máximo.

Aunque admitió que esa parte es complicado, aconsejó apelar en los primeros tiempos a viviendas compartidas con otras personas.

El tercer consejo -y uno de los que más polémica generó en el apartado comentarios de la publicación- es luchar por no tener deudas.

"Cero deudas. No saques tarjetas de crédito que no puedas pagar en el mes. No te endeudes. La deuda es el producto más fácil de adquirir en este país y el peor", aseveró Gutiérrez, quien dijo que es fácil acabar siendo esclavo del pago del interés compuesto.

La cuarta sugerencia es tener más de un trabajo, ya sea paseando perros que chapeando, pero tener más de un empleo.

"Ten mas de un trabajo, el tiempo libre no es para este país. No vengas aquí a tener un solo trabajo y en el tiempo libre a tomar cerveza. Esa no es la manera de salir adelante en este país", afirmó

El quinto paso, y el principal en su opinión, es el ahorro extremo.

"Ahorra como un demente. Ahorrar en este país es obligatorio. Que te llamen ridículo pero no te compres una sola ropa o cosa de marca. La ropa cara es para impresionar a gente que no te interesa. Ahorra como un desquiciado", recomendó Marcial Gutiérrez.

Según el Tiktoker cubano, si no se siguen los citados consejos, al cabo de diez años se estará endeudado, con una letra, posiblemente con una casa que no se va a acabar de pagar nunca y se será "infeliz".

"Así funciona la libertad en este país. Si no tienes libertad financiera, no tienes libertad de ningún tipo, y te vas a sumar a ese gran porcentaje de la población que no puede pagar un gasto inesperado de mil dólares y que vive deprimido", concluyó.

En el apartado comentarios de la publicación, algunos internautas coincidieron de forma total, pero la mayoría hizo varios añadidos y otros manifestaron estar abiertamente en contra de algunos de los consejos.

"No tengas dos trabajos. Ten uno solo y el tiempo libre cógelo para estudiar, así si vas a crecer", apuntó uno de las acotaciones más aplaudidas.

Otros echaron en falta que no se mencionase la necesidad de aprender a hablar inglés como uno de los puntos de partida básico para un residente en EE.UU.

Tampoco faltó quien indicó que es fundamental compartir la vida con una pareja que tenga metas similares a uno para que sea más fácil salir adelante.

El punto más polémico fue el apartado de la deuda.

"El único objetivo en este país es hacer un buen historial de crédito y si no tienes deuda nunca vas a tener un buen historial de crédito"; "Concuerdo con todo menos con lo de las tarjetas de crédito, tu crédito también te da libertad financiera, claro siempre que la uses correctamente"; "Bro, todo muy bien solo faltó una cosa: trabaja tu crédito y cuídalo lo mejor que puedas", fueron algunas opiniones al respecto.

"En este País es muy importante tener buen crédito, yo llevo 43 años", sentenció otro internauta.

En los últimos meses han sido varios los consejos de este tipo desglosados en redes sociales.

A comienzos de noviembre el influencer cubano Christian González de la Moneda -más conocido como San Memero- decidió compartir con sus seguidores nueve consejos que aseguró que a él le han ayudado en el último año.

Consciente de que "cada situación es un mundo", San Memero enumeró una serie de recomendaciones enfocadas fundamentalmente en la búsqueda de organización, control, metas y adaptación al entorno, esto último marcado por la siempre útil recomendación de aprender inglés.