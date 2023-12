Salen a la luz nuevos detalles sobre cuentas bancarias bloqueadas a cubanos en Estados Unidos

Continúa creciendo la lista de cuentas bancarias en Wells Fargo de clientes de origen cubano a los que el banco estadounidense les ha congelado sus cuentas por dudas sobre la condición migratoria de sus dueños, a los que piden firmar una declaración jurada sobre Cuba.

“Lo que me molesta es que Wells Fargo nunca me notificó a mí. Yo me doy cuenta cuando me hacen el depósito de mi compañía que yo veo que no me llega”, dijo en declaraciones a Telemundo 51, Akmel Díaz Reyes, unos de los afectados, al que le negaron el acceso a su dinero durante 20 días.

Su punto de vista coincide con el otros entrevistados previamente, quienes han coincidido en cuestionar la forma en que la compañía desarrolla ese proceso, sin aviso previo a sus clientes.

Interrogado sobre el asunto, Karel Suárez, abogado especializado en operaciones comerciales, advierte que cuando los clientes firman su primer contrato con un banco, le está concediendo un “poder significativo” a la entidad bancaria.

“Los bancos al principio, cuando uno crea la cuenta, hay un contrato donde básicamente le da al banco toda la potestad de hacer muchas cosas. El banco puede congelar la cuenta para ellos investigar muchas cosas, para qué se usa el dinero, de dónde viene, entre otros asuntos”, explicó.

Sin embargo, algunos clientes más allá de las formas, que no consideran las mejores puesto que la entidad no avisa de la congelación del dinero depositado, consideran excesivo el nivel de intromisión.

“¿Qué tiene que ver Wells Fargo con que si yo era militante? Que no lo soy, por supuesto. Son cosas que no entiendo”, dijo el cubano Akmel Díaz Reyes, quien calificó de “invasiva” la declaración jurada que obliga a firmar la entidad bancaria.

El documento obliga a los clientes a asegurar que no tienen vínculos con entidades represoras del régimen y les hace prometer que informarán al banco de posibles planes de regresar a vivir a Cuba.

En lo que respecta a ese punto, el abogado Karel Suárez precisó que es como una forma que tiene Wells Fargo de cubrirse si la OFAC [Oficina de Control de Bienes Extranjeros] viene luego y les dice que no hicieron las cosas como debían.

El citado medio de prensa recuerda que Wells Fargo ha dicho que realizan ese proceso de acuerdo con requisitos regulatorios y las sanciones de Estados Unidos a Cuba, aunque la Guía Federal no exige una declaración jurada o el bloqueo de cuentas.

En las últimas declaraciones de Wells Fargo a Telemundo 51, la compañía dijo que está “haciendo lo posible para ayudar a los clientes afectados y minimizar los inconvenientes para ellos”, al tiempo que sugieren a las personas afectadas acudir a su sucursal bancaria y aportar la información necesaria cuanto antes.

A comienzos de diciembre fue noticia que dos cubanoamericanos dueños del bar Cubata, ubicado en La Pequeña Habana, no habían podido pagar a sus empleados y proveedores porque Wells Fargo les había congelado sus cuentas bancarias.

Por esos mismo días trascendió el caso de una sucursal de Wells Fargo en Hialeah que congeló de forma inesperada las cuentas a un cubano residente permanente en EE.UU. desde los años 90 y a su esposa, ciudadana de origen estadounidense.

De momento Wells Fargo continúa sin precisar cuántos clientes están sujetos a ese proceso, ni tampoco los criterios para exigir la firma de la declaración jurada.