Padre cubano pide ayuda para sanar a su hija: "Cómo se le dice que en su país no hay médicos ni recursos"

Un padre cubano residente en la provincia de Holguín publicó en redes sociales una conmovedor texto en el que lamentó que su pequeña hija de tres años no pueda hablar ni respirar por la nariz por una "equivocación" médica, que ha venido seguida de una falta de recursos para hacer hacer frente a la situación creada.

En una sentida publicación en el que ofreció pocos detalles sobre el caso pero sí muchas interrogantes ante un futuro incierto, el afligido papá -identificado como Héctor Manuel Ortiz- esbozó una serie de preguntas que parecen llevar al otorgamiento de una visa humanitaria como única alternativa posible para el caso.

“¿Cómo se le puede decir a tu hija de tres años que no sabemos hasta cuándo tendrá que respirar por ese tubo? ¿Cómo se le dice cuando ella me pregunte -porque ya ha empezado a preguntarlo todo con su lenguaje inventado por señas- cómo se le dice que no sabemos cuándo podrá hablar?", comenzó Ortiz su publicación.

"¿Cómo se le dice que los médicos que supuestamente debían cuidarla se equivocaron? ¿Cómo se le dice que en su país no hay médicos ni recursos necesarios para que ella pueda volver a respirar por su nariz y poder hablar normalmente? ¿Cómo le digo que me da miedo que en cualquier momento me pregunte y no saber contestar?", cuestionó aludiendo a un posible caso de negligencia médica.

"¿Cómo le digo que hay fronteras que debemos cruzar para que pueda ser realidad este sueño que cada día vemos más lejos? Otro año más se va, otro año que tampoco fue. Muchas batallas hemos librado con la ayuda de Dios, pero aún no recibimos el mayor regalo, que es poder verte hablar y sin esa cánula que cada día pone tu vida en riesgo", añadió.

En el segmento final de su publicación, Héctor Manuel Ortiz solo le pidió a Dios que les conceda la petición y que, si no puede ser en Cuba, que él los ponga donde puedan recibir atención adecuada.

"Ojalá y no me pregunte hoy por qué la verdad no sabría cómo explicarle", concluyó en sentida referencia a su pequeña hija.

Captura de Facebook/Héctor Enmanuel Ortiz

El texto, que fue acompañado de varias fotos de la pequeña, fue comentado por decenas de amigos y allegados que se suman a los buenos deseos para la familia.

En los últimos años una creciente cifra de padres cubanos han recurrido a las redes sociales clamando por una visa humanitaria que les permita soñar con la posibilidad de salvar la vida a sus hijos o mejorarles la calidad de vida en caso de enfermedades no mortales pero que requieren de tratamientos especiales.

Aunque para muchos enfermos o sus familias la visa humanitaria es la única esperanza de aferrarse a la vida, el proceso tampoco es sencillo.

En primer lugar es necesario obtener del doctor que atiende el caso en Cuba toda la documentación necesaria, incluyendo un papel que afirme que el tratamiento que requiere el paciente no está disponible en la isla.

A ello se suma el requerimiento de encontrar un colectivo médico en Estados Unidos -en el caso de que el destino sea sea país- que acepte al paciente.

También es necesario hallar un patrocinador que pueda sufragar todos los gastos en territorio estadounidense. Se añaden, además, las demoras de las autoridades migratorias de EE.UU. en la aceptación del visado humanitario.

No obstante, a pesar de tales contratiempos, en los últimos años son varios los casos de menores de edad cubanos que han viajado a EE.UU. a tratar diversas patologías graves.

Lamentablemente, otros menores han fallecido en espera de un visado humanitario.