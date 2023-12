Yordenis Ugas muestra su casa en Las Vegas: "Nunca se rindan"

Yordenis Ugás Foto © Facebook / Yordenis Ugás

El boxeador cubano Yordenis Ugás compartió con sus seguidores la historia de su residencia en Las Vegas, y pidió a los migrantes cubanos en Estados Unidos no rendirse en la lucha por alcanzar sus sueños.

En un post de Facebook Ugás dijo que ama su departamento en Miami, pero que su casa en Las Vegas tiene un significado especial, pues fue construida con "sudor, sangre y lágrimas".

"Hace casi ocho años, cuando llegué a Las Vegas iba a cumplir 30 años, no peleaba por casi dos años y medio, venía de una bancarrota que tuve que hacer para poder comenzar de cero y no había hecho una mierda con mi vida", relató.

Dijo que se quedó "una semana en casa de un amigo. Después me fui a vivir a un hotel. No tenía carro y para ir a los entrenamientos, tomaba Uber compartidos con más personas para ahorrarme 5-10 pesos, pero tenía que ir a entrenar y para atrás el entrenador me llevaba", contó en su publicación.

Publicación en Facebook

Afirma que cuando recuerda estas anécdotas con sus amigos se ríen; pero explicó que detrás de su mensaje no está el afán de presumir su casa, sino de alentar a aquellos que puedan sentir que aún no han alcanzado algo significativo a perseverar y seguir trabajando.

"Si tienes 30 años y sientes que todavía no has hecho nada especial, ten fe y sigue trabajando, yo estuve igual", señaló.

El pasado año Ugás dijo que cada piedra de esa casa fue levantada "a base de trabajo, sudor y sangre".

En diciembre de 2021 Ugás también agradeció haber terminado de pagar la vivienda, tras cinco años residiendo en esa ciudad estadounidense.

Decenas de cubanos celebraron la publicación y destacaron la trayectoria deportiva de Ugás, y su fortaleza para triunfar en el boxeo profesional.

En febrero la casa fue víctima de un robo, de donde los ladrones se llevaron dos cinturones que le había entregado la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al multicampeón mundial.

Desde que emigró a Estados Unidos en marzo de 2010, Ugás encarna una historia de superación y voluntad propias de un campeón que ha conmovido a la comunidad de emigrados cubanos en ese país.

Figura destacada de la sociedad civil cubana que reclama un cambio en Cuba que traiga libertad y prosperidad a sus compatriotas, el joven conquistó el corazón de millones de cubanos por sus declaraciones a favor de la libertad y su manera profunda y espontánea de comunicar sus ideas y sentimientos.

En varias ocasiones ha denunciado la represión del régimen cubano, las injusticias y la precariedad de los cubanos. En sus últimas peleas, el boxeador llevó escrita la consigna "Patria y Vida" en sus prendas deportivas.

En el ámbito deportivo, Yordenis Ugás hizo historia el 21 de agosto de 2021, en Las Vegas, tras retener la corona del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) con un indiscutible triunfo frente a Manny Pacquiao.

Unos meses después, en abril de este año, el boxeador sufrió un revés deportivo tras ser derrotado por nocaut técnico ante Errol Spence, en un encuentro donde terminó con una grave lesión en uno de sus ojos, que lo ha mantenido alejado del deporte en los últimos meses.

El año pasado el multicampeón anunció que, tras ser informado por los médicos de una notable mejoría en su ojo lesionado, ya podía empezar a soñar con el regreso al boxeo. Sin embargo, en octubre pasado anunció su retiro alegando que su familia ya no quiere que vuelva a subir al ring.