Madre cubana llamó 22 veces a la policía antes del asesinato de su hija y no llegaron a tiempo

Yanet Lorenzo Villalba, madre de Melani García, la joven de 16 años asesinada en el municipio habanero de Arroyo Naranjo este fin de semana, dijo que la policía no llegó a tiempo para evitar la muerte de su hija, a pesar de las 22 llamadas que hizo.

“Desde que vengo bajando las escaleras, estoy llamando al 106 (número de la Policía en Cuba). Cuando llegué al lugar, a mi casa, seguí llamando al 106, me sale la operadora: '¡Sí, ya el carro va para allí!' Fueron 22 llamadas las que hice y en ningún momento la patrulla fue”, denuncia la mujer que llamó desde el momento en el que el asesino se llevó a su hija y a su nieto de su casa.

Melani García Lorenzo residía en la barriada de Lawton, en el habanero municipio Diez de Octubre, y era madre de un niño de solo dos años, que es hijo también del presunto agresor, identificado como Pedro Julio Serrate Corrales, quien habría actuado en complicidad con su padre, Pedro Serrate.

“A las cuatro menos cinco de la mañana me pongo en la puerta de Aguilera. Me sale un oficial y yo le digo: Mi amor para hacer una denuncia… le hago la historia y él me dice, yo no te garantizo de que tú puedas hacer la denuncia ahora mismo porque tengo muchos casos delante de arma blanca, de droga. 'Tú saldrás de aquí nueve, diez de la mañana'”, relata la conmocionada madre que decidió no esperar a que las autoridades pudieran atender su caso.

“Es cuando voy a la estación de policía del Capri. Cuando llego a la estación de policía, planteo mi problema y un oficial que había entrado de guardia de momento me dice 'ven que yo te voy a coger la demanda, yo misma te voy a redactar pero tienes que esperar el carro de la guardia operativa para que te lleve para Aguilera'”, continúa Lorenzo Villalba.

“Oficial, yo no puedo seguir esperando, mire hay un rumor que dice que la mataron, y es cuando ella moviliza al coronel y ellos dos me traen hasta acá. Ya estaba muerta, ellos no estaban allí (los asesinos)”, asevera la mujer que se cuestiona si la policía no hubiera ignorado su denuncia, al menos a su hija la hubiesen encontrado golpeada pero no sin vida.

En el video compartido por el portal digital Cubanet también habla la tía de la víctima, Lourdes Torres Villalba, una de las personas que más actividad ha mantenido en redes sociales para denunciar el caso.

La propia Torres, en una publicación en Facebook, pidió que si alguien ve a los presuntos responsables del crimen llamen urgente a las autoridades y que no los enfrenten, porque “andan armados”.

“Esta es mi causa y con el apoyo de ustedes espero terminar este triste sueño y que puedan ser castigados por ese asesinato. Justicia. Todos somos Melani García Lorenzo”, concluyó la familiar de la joven fallecida.

La mujer también reiteró que las personas que tienen escondidos a los asesinos serán procesados junto a ellos.