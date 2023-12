Se reúne con su familia en EE.UU. adolescente cubano cuya madre murió en trágico accidente en Guatemala

Dany Pérez, adolescente de apenas 16 años hijo de una cubana fallecida en un accidente de tránsito ocurrido en Guatemala mientras viajaba hacia EE.UU. junto al menor, llegó finalmente a territorio estadounidense, donde se pudo reunir con su tía.

"El camino es duro pero si nunca te rindes puedes conseguirlo, pues llegar al final", dijo entre lágrimas el adolescente en declaraciones al periodista Daniel Benítez para a Univision.

Durante varias semanas después de la tragedia el menor siguió su avance por México gracias a la ayuda de otros cubanos.

El 21 de noviembre llegó a la frontera y luego estuvo interno en un centro para menores que llegan ilegalmente a territorio norteamericano, en el que incluso enfermó de varicela. Dany fue procesado y recibió una orden de comparecencia ante un juez.

"Estamos triste porque perdimos a mi hermana, pero ella salió de Cuba para traerlo a él, por eso nosotros decidimos seguir con él y aquí está, y mi hermana sabe desde el cielo que yo se lo voy a cuidar. Él se va a hacer un hombre en este país como ella quería", dijo Omayda Cepeda, tía del adolescente, en declaraciones al citado medio.

Dany Pérez dice que no sintió miedo durante la travesía porque solo siguió su "instinto".

"Miedo no porque siempre dije 'pa alante y que pase lo que tenga que pasar'. Yo no tuve miedo. Yo solo seguí mi instinto, por así decirlo", apuntó el adolescente, quien dice que quiere estudiar un oficio, aunque todavía no sabe cuál.

El cadáver de su mamá todavía está en Guatemala, en espera de la documentación para ser repatriado a Cuba.

Orialys Cepeda falleció calcinada en la mañana del pasado 12 de octubre tras desatarse un siniestro vehicular que acabó en incendio, mientras que su hijo sufrió varias heridas en el rostro.

Todo ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban la cubana y el menor de edad se volcó e incendió en una carretera en el suroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México. Hubo 13 heridos y un solo fallecido, que trágicamente resultó ser la madre cubana.

Efectivos del Cuerpo Voluntario de Bomberos y personal de la Cruz Roja acudieron de inmediato y rescataron a 14 personas, entre ellas niños, pero lamentablemente la mujer ya había fallecido.

El periódico Prensa Libre informó que el cadáver de la cubana fue encontrado carbonizado en la cabina de la camioneta. Los migrantes, 20 en total, se dirigían en una camioneta tipo pick up a la frontera con México.