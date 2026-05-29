Su novio la sorprende disfrazado de oso en Cuba, pero las redes se fijan en otro detalle: «Miró cuando entró»

Un servicio de sorpresas en Cuba organizó una romántica entrega para una joven de parte de su novio, pero lo que parecía ser una simple historia de amor terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de TikTok por un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios.

El clip, publicado por la cuenta @wwwcomboslidise, muestra el momento en que un hombre disfrazado de oso gigante llega a la casa de la joven con flores y un mensaje especial enviado por su pareja. Mientras ella intenta contener las lágrimas, escucha unas palabras que la emocionan hasta romper en llanto: «Este hermoso presente es tan solo una pequeña muestra del gran amor y admiración que siente él por ti».

La sorpresa parecía seguir el guion perfecto. La joven abrazó al oso y, cuando le preguntaron qué le diría a su novio si lo tuviera delante, respondió emocionada: «Que gracias por tanto, que hubiera venido a pasar el cumpleaños conmigo».

Pero justo antes del gran desenlace ocurrió algo que disparó la imaginación de TikTok. Mientras el oso seguía junto a ella, otro hombre llegó a la vivienda tras sonar una bocina en el exterior. Segundos después, el oso se quitó el disfraz y reveló que era el novio, pero para entonces muchos usuarios ya estaban concentrados en otro asunto: identificar quién era el hombre que acababa de aparecer.

Los comentarios no tardaron en explotar. «¿Quién es el hombre que llega cuando tocan la bocina?», preguntó un usuario. «Botón para los que queremos ver si hay cámara en la puerta de atrás», escribió otro. Una seguidora incluso analizó cada movimiento de la joven: «No entiendo, botó el ramo cuando sonó la bocina y miró cuando entró otro hombre».

Como suele ocurrir en el TikTok cubano, el humor tomó rápidamente el control.

Los más escépticos tampoco perdonaron. «El más grande amor son los papeles», escribió un usuario, mientras otro simplemente comentó: «La visa», acompañado de varios emojis de risa.

Sin embargo, no todos se sumaron a las bromas. Muchos defendieron la autenticidad del momento y criticaron el tono de algunos comentarios. «Cuánta gente miserable en los comentarios», escribió una seguidora. Otra añadió: «Botón para saber quién más cree en el amor verdadero».

Entre lágrimas, risas, teorías y chistes, el video superó los 1,1 millones de reproducciones en menos de 24 horas y confirmó algo que ya es casi una tradición en las redes cubanas: a veces la sorpresa no está en el regalo ni en el romance, sino en lo que los usuarios creen descubrir cuando empiezan a analizar cada segundo del video.