El Chulo reta a El Taiger: "Yo no canto más si él tiene más dinero y vive mejor que yo"

La polémica entre El Chulo y El Taiger no es cosa nueva ni algo que sorprenda a los seguidores de los artistas; sin embargo, recientemente han vuelto a la carga y se han lanzado unas fuertes estocadas a través de las redes.

En una entrevista para “El Bafletazo” El Chulo aseguró que hay una diferencia muy grande entre él y El Taiger: “Esa persona quiere poder para humillar, yo quiero poder para ayudar”.

Los dardos del reguetonero no quedaron allí y llegó al punto de retar a El Taiger a una pelea y apostar todo lo que tiene a que lo vence en el ring.

Según El Chulo hay solo cinco artistas cubanos que pueden competir con él cuando se trata de las ganancias que obtienen de la música y calidad de vida: Gente de Zona, Lenier Mesa, Ovi, El Chacal y Jacob Forever.

Aunque El Chulo reconoció que El Taiger es talentoso, añadió que es “un mal tipo y un cobarde”.

“No vive mejor que yo, no tiene más dinero que yo (…) Yo no canto más si El Taiger tiene más dinero que yo y vive mejor que yo ahora mismo”, enfatizó El Chulo.

“No me hablen a mí de pegar canciones, trabajen para crear un legado”, fue el consejo que dio a las nuevas generaciones de artistas del género urbano.

“Yo soy dueño de todos mis master”, aseguró el reguetonero y mostró que cuando todavía faltaban 11 días para cerrar diciembre ya había generado, solamente en YouTube, ingresos de 13 mil dólares.

Además, dijo que en estos momentos le están ofreciendo 2.5 millones de dólares por su catálogo.

Como si no fuera suficiente la polémica entre ambos y su tirantez en la música, El Chulo desveló que todavía mantiene una relación con la ex de El Taiger, La China, y hasta se casó con ella.