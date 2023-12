Díaz-Canel felicita a Amaury Pérez: "Grata compañía para buenos momentos y alivio infinito para los difíciles"

Amaury Pérez y el dictador Fidel Castro Foto © X / Presidencia de Cuba - @DiazCanelB

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a mostrar su afecto por el cantautor Amaury Pérez Vidal, a quien felicitó en redes sociales por su 70 cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños, hermano querido! Nuestra familia toda, Lis y yo, agradecemos tenerlos a ti y a Peti: grata compañía para buenos momentos y alivio infinito para los difíciles. Que vengan más años, con salud y poesía”, expresó el gobernante en X.

El tuit fue acompañado por una fotografía en blanco y negro del cantante, esta vez sin la presencia del gobernante y líder de la llamada "continuidad".

En diciembre de 2021, Díaz-Canel borró un tuit en el que felicitaba a Amaury junto a una foto en la que ambos se veían tomados de la mano, en una pose de cierta complicidad entre amigos.

Ante las críticas y burlas homofóbicas en redes sociales, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) optó por eliminar la foto.

La imagen fue sustituida por una de Amaury riendo junto al dictador Fidel Castro, pretendido símbolo de la virilidad entre los comunistas cubanos.

Sin embargo, los usuarios de Twitter no tardaron en preguntar a Díaz-Canel cuál era el miedo a mostrarse en semejante pose junto al cantautor, e incluso le señalaron que el cambio lo hizo tarde, porque ya habían capturas de pantalla, para dejar testimonio gráfico del suceso.

La foto de Amaury y Díaz-Canel dejó decenas de comentarios homofóbicos que aludían a la posibilidad de un "Amor Difícil" entre el mandatario y el cantante.

En junio de 2020, el cantautor y la no “primera dama” cubana Lis Cuesta fueron retratados juntos cuando salían hacia el Teatro Martí en La Habana, donde se rindió homenaje a la fallecida vedette Rosita Fornés.

En marzo, el músico confirmó la salida de la televisión cubana de su programa de entrevistas "Con 2 que se quieran".

Tras más de una década de emisión, el cantautor señaló en Cubadebate que la cuarta temporada del programa no sería grabada por falta de presupuesto.

"De alguna manera, cuando salimos al aire por vez postrera el 10 de marzo de 2020 (hasta ese momento hicimos 250 entrevistas) intuí que no regresaríamos y así ha sido", expresó.

El trovador oficialista explicó que "aunque decisores importantes me han mostrado su apoyo incondicional", la propuesta no fructificó y el ministerio de Cultura le respondió "Amaury ¡no hay presupuesto!".

Al despedirse, reiteró "que sigo pensando como siempre, creyendo en los de siempre y apoyaré, a veces desde el silencio, porque hace dos años no tengo redes sociales, un mundo posible para Cuba en el que creo".

El trovador anunció que publicaría próximamente su autobiografía y aclaró que no sería “un libro lleno de confesiones íntimas, ni de secretos innecesarios, ni de chismes ligeros de equipaje. No soy el centro de mis historias sino un coprotagonista del mundo que me circundó”.