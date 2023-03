Programa "Con 2 que se quieran" de Amaury Pérez fuera de la televisión por falta de presupuesto

Amaury Pérez Foto © Cubadebate

El músico Amaury Pérez afirmó que tras más de una década su programa de entrevistas "Con 2 que se quieran" quedó fuera de la televisión cubana por falta de presupuesto.

En un artículo publicado en el portal oficialista Cubadebate, Pérez señaló que la cuarta temporada de "Con 2 que se quieran" no será grabada por falta de presupuesto.

"De alguna manera, cuando salimos al aire por vez postrera el 10 de marzo de 2020 (hasta ese momento hicimos 250 entrevistas) intuí que no regresaríamos y así ha sido", expresó.

El trovador oficialista explicó que "aunque decisores importantes me han mostrado su apoyo incondicional", la propuesta no fructificó y el ministerio de Cultura le respondió "Amaury ¡no hay presupuesto!".

Al despedirse, reiteró "que sigo pensando como siempre, creyendo en los de siempre y apoyaré, a veces desde el silencio, porque hace dos años no tengo redes sociales, un mundo posible para Cuba en el que creo".

El trovador anunció que publicará próximamente su autobiografía y aclaró que "no será un libro lleno de confesiones íntimas, ni de secretos innecesarios, ni de chismes ligeros de equipaje. No soy el centro de mis historias sino un coprotagonista del mundo que me circundó".

Pérez, quien está a punto de cumplir 70 años, es uno de los artistas con mayor proyección pública de apoyo al gobierno cubano, desde mediados de los años 90 del siglo pasado.

Su programa de entrevistas ha salido al aire por varios años en tres temporadas, en las cuales invitó a 250 personalidades del arte, el deporte y la música cubanos.

Su último programa en marzo de 2020, justo antes de que la pandemia de Covid-19 llegara a la isla, tuvo como invitada a la estelar excorredora cubana Ana Fidelia Quirot.

La doble campeona mundial y subcampeona olímpica fue la figura escogida por el cantautor para despedir la tercera temporada –y última– del espacio "Con 2 que se quieran".