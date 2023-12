La FIFA donó ocho millones de dólares a la Federación de Fútbol de Cuba en siete años

Entre 2016 y 2022 la FIFA donó $8 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Cuba de un total de $11,4 millones aprobados, según el más reciente informe de esa organización internacional.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) dijo en su Reporte Global 2016-2022 que en esos años desembolsó 8 millones para el desarrollo del deporte en la isla, y destacó que con ellos la Asociación Cubana de Fútbol (AFC) instaló una nueva cancha en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

"Debido al clima de la ciudad resulta difícil mantener el terreno de juego y garantizar una superficie de juego de máxima calidad, por lo que la asociación optó por el césped artificial. También se hicieron otras inversiones para mejorar el estadio, que fue arrendado a la AFC por un plazo de 99 años por la Comisión Provincial de Deporte de Santiago de Cuba", detalló el informe.

Según la publicación, esto incluyó la compra de "nuevos postes, banderines de esquina y bancos de suplentes, así como escritorios para los oficiales de partido", destacó.

Sin embargo, algunos cubanos cuestionan el uso de esos recursos, luego de que los futbolistas del país denunciaran limitaciones hasta en el número de uniformes y el deporte no salga del estancamiento histórico que padece.

"Como los dirigentes cubanos pueden explicar hoy que los jugadores no pueden guardar una camiseta cuando juegan con la selección? Donde está todo este dinero?", se preguntó en una publicación de Twitter el escritor Romain Molina.

Asimismo el periodista Alexander Ramírez Tápanes cuestionó "¿Cómo es posible entonces que no tengamos un estadio con alumbrado y tengamos que jugar partidos de local en un tercer país? ¿Cómo es posible que los jugadores no puedan cambiar los uniformes porque estos tienen que ser reutilizados? Y sobre todo, por qué la Fifa no hace nada?" ante estas denuncias.

El escritor cubano Ariel Maceo mostró fotos tomadas en el estadio de La Polar en la Habana, que recibió dinero de la FIFA más de una vez. Denunció que "pusieron el césped al fin, pero las gradas nunca se llegaron a poner. Ese es un partido de la liga local, que ahora mismo el régimen la tiene suspendida", agregó.

También dijo que el régimen de Cuba "se ha tragado varias veces el dinero de la FIFA, y peor, se burla de ella".

Explicó al respecto que "el estadio Pedro Marrero recibió capital para su remodelación, y sigue igualito. Cuba se salta las fechas FIFA, cada vez que quiere. Ellos detestan que el fútbol cubano crezca", concluyó.

Recientemente un futbolista cubano se negó a intercambiar su camiseta con un jugador ruso tras el partido amistoso disputado en Volgogrado este lunes porque "solo tenía una" y era responsable de ella.