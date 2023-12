Felito Lahera: De Yasel en "La cara oculta de la luna" a Rogelito en "Welcome to la yuma"

Rafael (Felito) Lahera es uno de los tantos artistas cubanos que hoy día continúa su carrera en la actuación desde Miami; sin embargo, algo no ha cambiado, ya sea dentro o fuera de su país natal, el público que más lo quiere y admira como actor es el cubano y no hay personaje suyo que pase desapercibido.

“La mayoría de mi público y de mis fans son cubanos. Yo no hago la comparación de si son cubanos de Cuba o de fuera, para mí son cubanos de Cuba todos”, dijo el actor en una reciente entrevista para CiberCuba.

“Los seguidores que están allá igual que los de aquí van a seguir siendo mis seguidores de Cuba aunque estén donde estén. Si están en Cuba, bienvenidos, y si no están en Cuba, mejor, para mí van a seguir siendo los mismos.”, aseguró.

Como ocurre a muchos artistas, Felito Lahera es también de los que extraña trabajar en la isla para su gente: “Añoro trabajar en Cuba, por qué no, sobre todo para los cubanos que no pueden disfrutar de mucho talento que no está en Cuba y es lastimoso, no solamente actores sino también músicos, escritores, no están allí y es una lástima que un pueblo tan arraigado culturalmente empiece a perder sus valores”.

Justamente sus últimos trabajos parala plataforma Pronyr TV le han permitido estar cerca del público cubano y también de sus artistas: “El hecho de que exista Pronyr es importante, como tienen tantas series que se están haciendo simultáneamente uno tiene la posibilidad de reencontrarse con muchísimo talento joven que uno no conocía y con talento experimentado que uno sí conoce de años, todo eso confluye allí. Eso siempre mantiene vivo el deseo creativo de todo ese talento que está emigrando”.

Uno de sus papeles, Rogelito, ha sido para la serie Welcome to la yuma de Pronyr TV donde ha compartido escena con otros reconocidos rostros de la actuación cubana como Andy Vázquez, Rachel Cruz, Erdwin Fernández, Leonardo Santiesteban, Ramoncitín Veloz, Yerlín Pérez, entre otros.

Rogelito, un hombre gay de mediana edad, fue para Lahera un gran reto como actor, pero no por el hecho de ser un personaje homosexual, sino por tratarse de un papel para una serie de comedia y humor. Lograr, sin ser humorista, que Rogelito fuera divertido e hiciera reír sin rayar en lo ridículo era la meta y lo logró con creces.

“Yo siempre he dicho que cuando las cosas están bien escritas a uno se le facilita todo”, afirma el actor, para quien el trabajo en equipo fue lo más importante a la hora de conformar este personaje: “Todo el mundo ponía su granito de arena y yo creo que eso ayudó a que yo fuera más desenfadado también y me gustara más Rogelito".

“Es un personaje divino, característico, muy estrella, muy Rogelito, es un hombre que vive en su mundo etéreo, pero bien chévere. Y parece que sí, que funcionó, a la gente le ha gustado, a todos los que lo han visto les ha gustado, he recibido muchísimos elogios. Rogelito es un personaje muy pequeño, pero muy agradecido, yo estoy contentísimo”, reconoció Lahera.

En la entrevista con este medio el actor recordó que este no es el primer personaje homosexual que ha interpretado en su carrera, allí está Yasel en la popular telenovela cubana “La cara oculta de la luna”, aunque se diferencia mucho del Rogelito en Welcome to la yuma.

“Era la primera vez que se llevaba una pareja gay a una serie de televisión y fue muy famosa y dio mucho de qué hablar, Yasel se llamaba, un personaje que yo recuerdo con muchísimo cariño, pero era una novela seria, era un drama y a la vez bastante trágico. Era un hombre que sale del closet ya con una familia hecha”, rememoró el artista.

Ya sea a través de Yasel, Rogelito o su papel en la nueva serie de Pronyr TV protagonizada por Destino Positivo, No Así No, lo cierto es que Felito Lahera siempre logra ganarse el cariño y los aplausos de su público, ese que dentro y fuera de Cuba lo reconoce como un gran actor.

