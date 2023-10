Felito Lahera conquista al público de Miami con su actuación en "Welcome to la yuma"

Felito Lahera en "Welcome to la yuma"

Rafael (Felito) Lahera se ha ganado los aplausos del público de Miami con su actuación en la recién estrenada serie Welcome to la yuma.

Rogelito es el personaje que interpreta el destacado actor cubano en esta producción de Pronyr TV, un hombre homosexual de mediana edad que vive la vida con total libertad y disfruta poner en aprietos a un joven recién llegado de Cuba con una mente muy estrecha en temas de orientación sexual.

Con una espectacular actuación, Lahera logra hacer reír con cada frase y gesto, lo mismo luciendo sus motonetas, que con su mascarilla en el rostro para conservar “la eterna juventud” o haciendo sus ejercicios de estiramiento y meditación.

El artista dio una clase magistral de actuación y buen humor sin ser comediante, demostrando su versatilidad y que puede interpretar cualquier papel por difícil que sea. Con cada ocurrencia y mensaje en doble sentido Rogelito divierte al público.

Captura Instagram / Pronyr TV

Su personaje también deja un mensaje reflexivo, todavía los cubanos dentro de la isla no han avanzado lo suficiente en materia de derechos y respeto hacia las personas LGBTI; y al salir del país se enfrentan a sociedades donde sus concepciones sobre la homosexualidad no encajan porque son discriminantes.

Desde el estreno de su primer capítulo a inicios de octubre Welcome to la yuma ha atrapado la atención de muchos, imposible no hacerlo, pues sigue la historia de dos jóvenes que llegan a Miami después de haber cruzado fronteras desde Nicaragua, una experiencia vivida por muchos migrantes cubanos.

Con la dirección de Tony Salup, la producción general de Orlando Fundichely y la idea original de Javier Berridy, la serie recrea, con el humor de colofón, los duros momentos que experimentan los cubanos al llegar a Miami cuando es necesario hacer cualquier cosa para salir adelante.

Welcome to la yuma trae además un elenco de artistas cubanos de lujo como Andy Vázquez, Rachel Cruz, Yerandy Basart, Zulema Cruz, Erdwin Fernández, Leonardo Santiesteban, Ramoncitín Veloz, Roxana Montenegro, Yerlín Pérez, entre otros.

Instagram / Pronyr TV

La serie ya lanzó sus primeros cuatro capítulos, pero todavía estás a tiempo de descargar la APP de Pronyr TV y disfrutar de estos y los que están por venir.

Cada viernes esta plataforma te espera con el estreno de un nuevo episodio, la próxima cita es el 3 de noviembre.