Gobierno cubano advierte que intervendrá el mercado informal de divisas

El ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil, aseguró que intervendrán en el mercado informal de divisas porque "es una distorsión" y no dejarán que persista.

"El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado", dijo Gil en el programa televisivo Mesa Redonda.

Aseguró que las mypimes adquieren divisas en el mercado informal y por eso tienen más recursos que el Estado para importar productos de todo tipo y dar una oferta más amplia y diversa.

"Eso lo tenemos que ordenar. Si fuéramos del neoliberalismo, dejábamos correr el mercado cambiario. Entre las medidas planteadas está recuperar la gestión de divisas por el Estado", dijo Gil.

Se quejó de que las divisas no están entrando al sistema financiero nacional y las empresas estatales se están quedando sin fuente de asignación de recursos.

"Esas son remesas que antes captaba la economía y ahora se están moviendo en ese circuito, si no el Estado tuviera más dinero", aseguró el ministro.

En su intervención Gil no ofreció detalles de cómo piensa el régimen cubano arreglar el entuerto que tiene en la economía. Se limitó a identificar las "distorsiones" y asegurar que las resolverán con "estrategias muy bien pensadas".

Sin embargo, Gil no dio pistas sobre cuáles serán las acciones concretas que harán desde el gobierno, ni en qué fecha comenzarán a notarse los cambios para bien en la economía cubana.

Entre las "distorsiones" mencionó el precio del combustible, asegurando que no puede venderse subsidiado y el "altísimo costo que está teniendo para el país mantener la canasta familiar normada", insinuando que no la podrán mantener por mucho tiempo, a pesar del efecto que esto tendrá en la vida de millones de cubanos.