Alejandro Gil sobre el precio del combustible: "No puede venderse subsidiado"

El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, reiteró este miércoles que el régimen no puede vender combustible "subsidiado", en medio de fuertes críticas de la población por el galopante aumento de los precios en los últimos meses.

"El país no puede mantener el precio del combustible, que es el más barato del mundo cuando lo comparas con los precios de los otros países y con el precio a que compran los turistas", dijo el titular al intervenir en el espacio oficialista Mesa Redonda.

Gil alegó que "no podemos venderlo subsidiado" porque "no puede sostenerse la economía cuando lo que vende no cubre los costos para poder reponerse".

"¿Si usted vende el combustible más barato, como compra el otro barco?¿Quién lo paga?", enfatizó.

Desde hace varias semanas el régimen ha justificado este aumento con la idea de que vende la gasolina más barata del mundo, sin mencionar que los cubanos también tienen uno de los salarios más bajos del universo.

En medio de la creciente inflación, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que la medida provocará una subida de los precios de otros servicios, lo cual asestaría un duro golpe a las familias cubanas, que apenas cuentan con recursos para enfrentar la cotidianidad.

Gil, admitió al intervenir en la misma Comisión de la ANPP que el país cerrará 2023 con un incremento de la inflación entorno al 30%.

Días antes, durante el VII Pleno del Comité Central del PCC, el régimen cubano reconoció el fracaso de la llamada "tarea ordenamiento" y anunció un nuevo rumbo en su política económica.

Por su parte, Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la ANPP, dijo el lunes que hay un estancamiento de la economía cubana, y reconoció que Cuba no logrará cumplir el crecimiento financiero proyectado del 3% para el Producto Interno Bruto (PIB).