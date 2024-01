A ritmo de salsa Randy Malcom estrena "Millonario"

¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares? Esa es la pregunta que desde hace varios días Randy Malcom ha estado haciendo a los que lo rodean y en las redes para promocionar su nuevo tema musical: “Millonario”.

La canción y su videoclip aterrizaron en las plataformas digitales el último día del 2023 y ya tiene más de 219 mil reproducciones en YouTube.

“`Millonario´ ya disponible en mi canal de YouTube y en todas las plataformas musicales. ¡Feliz 2024 y que todos seamos millonarios en tiempo de calidad, en familia, salud y muchas bendiciones!”, compartió el integrante de Gente de Zona al anunciar el estreno en su Instagram.

El cantante cubano lanzó este tema en solitario con un mensaje para todos sus seguidores, y es que la verdadera riqueza muchas veces no está en el dinero.

“Cuando me haga millonario / Yo me la voy a gastar / Yo me la voy a vivir / La vida me la voy a gozar (…) Levántame la mano si se sienten millonario’ como yo / Vamos a gastarnos los millones / Los millones de besos / De amigos, de amores / Voy a vivir la vida como me dé la gana / Sabes ¿por qué?, por si me muero mañana”, dice una parte de la letra.

Mientras averiguas qué harías si fueras millonario, te proponemos escuchar este estreno de Randy Malcom y comenzar el 2024 bailando salsa y de la buena.