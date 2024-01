Seidy La Niña comienza el año con nueva música: Así suena "Mala"

Seidy la Niña arrancó el 2024 con nueva música, y eso quiere decir que trae las pilas puestas para este año dar lo mejor de sí a todo su público.

“Mala” es el título de su nueva canción, y la artista cubana se encargó de promocionarla en sus redes sociales.

“Me cansé de ser buena… ahora soy mala. `Mala´ ya disponible en tú plataforma digital favorita”, anunció la cantante en su perfil de Instagram junto a un video interpretando la canción.

Muy a tono con la historia de este tema Seidy regaló a sus fans una foto en extremo sexy sentada en una línea del tren.

Esta vez Seidy apostó por una canción lenta en la que le cantan a ese amor fallido que la obligó a volverse más fuerte.

“Me dijeron que de un mal de amores uno no se muere / Pero yo he muerto en todos los recuerdos que viví contigo / Cómo le explico yo a mi corazón que ya no me quieres / Y que fui esclava de unos besos mal correspondidos / De cama en cama mira que te busqué / De cama en cama, pero no te encontré / De cama en cama, de piel en piel / Ay tú fuiste un fracaso que quedó en el ayer”, dice una parte de la letra.

Hasta el momento la canción no tiene videoclip, esperemos y muy pronto Seidy se decida a grabarlo. Sin más dilación, aquí te dejamos con “Mala”: