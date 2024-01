Humor cubano: Estados Unidos es un país aburrido, esto no es para todo el mundo

Un cubano que reside en Estados Unidos acostumbra a difundir videos en sus redes en los que asegura con humor que Estados Unidos es un país aburrido.

El Pacho viral, como se identifica, aconseja a sus compatriotas en la Isla que están deseando emigrar, que lo piensen bien y que se preparen, porque "esto no es para todo el mundo".

En uno de los videos, Pacho relata lo que sucede cuando va a buscar el pan, y por qué extraña tanto cómo se vivía en Cuba.

"Llegué, compré y me fui, en cuestión de cinco minutos. Señores, es aburrido, me acuerdo de que yo antes iba la panadería en Cuba y eso era tres horas en la colita, te enterabas de todo, era rico. Aquí es súper aburrido", ironizó.

En otra grabación, hecha desde un avión, el joven se mostró contrariado porque iba hacia Las Vegas y el vuelo solo duraba tres horas para recorrer mil millas.

"Rico es Cuba, que yo me movía nada más 20 kilómetros, diez millas, y me metía un día entero y parte de la noche. Eso es vida. Esto no", expresó.

En otro video, Pacho criticó la vida tranquila de Estados Unidos, porque allí nadie conoce a sus vecinos y no se le toca la puerta a ninguno a pedirle sal ni azúcar, y en general todo es muy fácil.

"Aquí tú vas a comprarte una muda de ropa y vas a la tienda y te metes la tarde entera para escoger la muda de ropa. Coño, mi hermano, en Cuba tú llegabas y matabas tu muda de ropa de una. 'Esta ropa es la mía', y te ibas", se burló.