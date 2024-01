Critican a Paris Hilton por mostrarse en la cama del hospital tras el nacimiento de su hijo: "Fingiendo que diste a luz"

El 2023 fue un año inolvidable para Paris Hilton, cuando se convirtió en mamá por partida doble mediante gestación subrogada.

En enero le dio la bienvenida a su hijo Phoenix, y en noviembre recibió a su hija London. De la llegada de su primogénito, la empresaria nos quiso hacer testigos con un vídeo en el que podemos ver los primeros momentos que vivió con el niño en el hospital. Unas imágenes que han desatado polémica en el mundo virtual, donde muchos han criticado que Paris Hilton aparezca en una cama de hospital, vestida con una bata sosteniendo al bebé recién nacido como si hubiese sido ella quien dio a luz.

Estas escenas han provocado una oleada de comentarios negativos, entre los que encontramos mensajes como: "¿Por qué está ella en la cama con una bata? Ella no dio a luz... Esto es incómodo", "Esto me da algunas vibras a The Handmaid's Tale (El Cuento de la Criada, en español)", "Si ella no dio a luz un bebé, entonces, ¿por qué está en una cama?", "En la cama del hospital, esto es como el Cuento de la Criada", "El parto sería igual que en el Cuento de la Criada, solo que la criada lo hizo por pasta y voluntariamente… la gente rica vive al margen de la ley. Pobre bebé sin su verdadera mamá, la que le ha llevado en el útero, la que él conoce…" o "Fingiendo que diste a luz".

También hay quienes defendieron a la heredera por vivir la maternidad a su manera.

Estas imágenes corresponden a la segunda temporada de su programa Paris In Love.

Paris Hilton no es la primera celebridad que es atacada por esto. Recordamos que Khloé Kardashian también fue criticada por lo mismo cuando mostró el momento en el que conoció a su hijo.