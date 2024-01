Seidy La Niña alborota las redes con look de su último videoclip: "Cuidadito que si no es Ha... Halle Berry"

Con estreno de nuevo tema y calentando las redes sociales como solo ella consigue hacer, ha comenzado Seidy La Niña este nuevo año 2024.

Poco después de haber aterrizado con su nuevo sencillo titulado "Mala", la cantante cubana compartió en Facebook varias fotos con uno de los looks que lleva en el videoclip oficial, junto a un mensaje que repite la fórmula-broma de mover al debate diciendo que 'ha reencarnado' o es una versión de otro reconocido artista internacional.

"Cuidadito que si no es Ha... Halle Berry", comenzó en la publicación que cerró con un "no quiero jueguito" haciendo gala, una vez más, de su habitual sentido del humor.

Las reacciones no se hicieron esperar, muchas en el mismo tono jocoso de su propia publicación.

"Haila eres tú? Te amo eres única y la reina del reparto y no pienso discutirlo con nadie"; "Oye Niña, ¿eres modelo también?"; "Todo lo pelos te quedan super pero ese wao, te queda super bien, tú sigue así que al que le duela que sufra, un abrazo bien grande desde Pinar del Río"; "Cada día más creativa y original, feliz año nuevo y bendiciones"; "Luces muy linda de cualquier forma mil bendiciones para ti desde Cuba"; "Tremendo flow, me encanta ese look 2024, bendiciones"; "Uf espectacular ese look, me encanta, eres única Seidy y no pienso discutirlo con nadie"; "Qué linda Seidy indiscutiblemente todo te queda bien"; "Tremendo toque la mía, espectacular"; "Eres lo máximo, cada día sorprendes más"; "Ahí cuál es la reencarnación, jajajaj te quiero y te admiro besos Seidy La Niña, usted es un guerrera", le comentaron algunos.

En Instagram, donde compartió más fotos luciendo la misma peluca, sus seguidores le dejaron también con elogios a la pregunta de cómo le quedaba el pelo rubio corto.

Un día antes, La Niña había desatado las reacciones al compartir una foto de otro de los estilismos que lleva en el clip, haciendo el icónico posado del rey del pop.

"¿A que no adivinan en quién reencarné?", comentó en la publicación.