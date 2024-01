"Infierno en el paraíso": Turista argentina denuncia pésima experiencia en un hotel cinco estrellas de Varadero

Una turista argentina denunció la pésima experiencia que vivió el año pasado en un hotel cinco estrellas en Varadero y que calificó como un "Infierno en el Paraíso".

La mujer se hospedó con su familia en el Meliá Península Varadero en septiembre, una estancia de cinco días en la que lo único bueno fue el mar.

"Nunca en mi vida la he pasado tan mal en un hotel, las 5* ¡y el all inclusive no existen! Todo, absolutamente todo está mal", escribió en TripAdvisor.

Según relató, en la habitación no funcionaban ni el teléfono, ni la televisión, ni la caja fuerte, y por cada cosa que necesitaba debía caminar unos 800 metros hasta la recepción.

Captura de TripAdvisor

"Las toallas hay que ponerlas a secar al sol y con las mismas te arreglas hasta que con suerte te cambian una; las toallas para la playa fueron las mismas los cinco días que estuvimos. La comida es vomitiva, moscas, pájaros negros y cucarachas te acompañan a todos lados, sin olvidar las ratas...", describió.

La mujer denunció los senderos por los que había que coger para regresar a la habitación estaban oscuros por las noches, y por eso su cuñado se lastimó dos dedos de un pie, "porque no se ve por donde caminas y tropezó con un desnivel".

"Frente a la barra de tragos hay una fuente enorme con agua podrida que te impide quedarte allí a disfrutar de tu trago. ¡No me alcanzan los caracteres para describir este asco de hotel!", señaló.

En cuanto a la comida, aseguró que solo comió rodajas de piña y unas rosquillas que freía una chica llamada Jenny en el desayuno, que fue lo único bueno, además del mar.

"Todo lo demás da náuseas y las moscas posadas por sobre toda la comida en cantidades. ¡No puedo entender cómo algunos pasajeros pueden haber pasado bien su estancia en este desastre de hotel! ¡Conozco cantidad de hoteles en el Caribe y esto es algo que jamás imaginé!", concluyó.

Como consejo a otros usuarios, ella dijo que no se les ocurriera reservar en el Meliá Península. "¡La van a pasar muy mal!", afirmó.

En respuesta al comentario, el hotel solo dijo (varios días después): "Muchas gracias por elegirnos como su destino de viaje. Lamentamos que su estancia en el hotel no haya sido de su total agrado. De igual modo, tomamos cada uno de sus comentarios como una manera de mejorar nuestro servicio".

También en septiembre, una joven cubana llamada Camila se alojó en el Meliá Península Varadero y su vivencia fue nefasta, con habitaciones como las de un campismo, colas enormes para comer por falta de personal, mesas y hasta platos, e instalaciones deterioradas.

En agosto pasado, un joven cubano llamado Javi compartió un video en su cuenta de YouTube en el que él, su novia y varios amigos denunciaron la mala experiencia que vivieron en el hotel cinco estrellas Meliá Marina Varadero, que en su momento llegó a ser reconocido como uno de los mejores balnearios.